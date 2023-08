W połowie lipca w mediach można było przeczytać pierwsze informacje mówiące o tym, że związek Dody i Dariusza Pachuta należy już do przeszłości. Świadczyć o tym miał między innymi fakt usunięcia ich wspólnych zdjęć z Instagrama. Jak dotąd ani ona, ani on nie potwierdzili jednak oficjalnie doniesień o rozstaniu. Doda ostatnio postanowiła zapytać fanów w social mediach, jakie ich zdaniem utarte rzeczy na jej temat nie są prawdą. Pospieszyli z odpowiedziami.

Doda wcale nie zerwała z Dariuszem Pachutem? Internauci nie mają wątpliwości

W odpowiedzi na wpis Dody można przeczytać komentarze fanów, którzy uważają, że jej rozstanie z Dariuszem Pachutem nie jest do końca prawdą. "Że rozstałaś się z Darkiem", "Twoje rozstanie z Darkiem" - można przeczytać w komentarzach. Jest to tym samym kolejna sugestia mówiąca o tym, że Doda nadal może być w związku z ukochanym.

Wcześniej fani podejrzewali Dodę o to, że nadal jest w związku z Dariuszem Pachutem z uwagi na InstaStories, które opublikowała. Kobieta dodała bowiem zdjęcie z Krety, które w opinii internautów wyglądało jak z katalogu. Followersi zaczęli więc zastanawiać się, czy Doda nie poleciała przypadkiem do Włoch, gdzie przebywał Dariusz Pachut. Ponadto na jednym z tiktokowych profili pojawiło się wideo z InstaStories mężczyzny. Internauci uważali, że w okularach sportowca odbija się postać kobieca, z sugestią, że jest to właśnie Doda. Jeden z użytkowników zauważył, że piosenkarka miała na swoim InstaStories te same okulary, co Pachut. Fotografia szybko zniknęła z jej relacji.

Rozstanie Dody i Pachuta było zabiegiem marketingowym?

Podzielacie opinię internautów, że rozstanie Dody i Dariusza Pachuta jest tylko zabiegiem marketingowym, napędzającym spiralę zainteresowania przed jej długo zapowiadanym reality show? Więcej zdjęć Dody i Dariusza Pachuta znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

