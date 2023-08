Ponad rok temu Małgorzata Rozenek wraz z rodziną zamieszkała w nowym domu w Konstancinie pod Warszawą. Szybko okazało się, że w ogromnej willi wcześniej mieszkała inna znana para, a mianowicie Wojciech Modest Amaro, jego żona Agnieszka i dzieci. "Dom, w którym mieszka Małgosia, był zbudowany i zaprojektowany przeze mnie. Rok temu go sprzedaliśmy, a nowy właściciel go wynajął. Mieszkaliśmy tam kilka lat" - mówiła Agnieszka Amaro w rozmowie z Kozaczkiem. Teraz co jakiś czas Małgorzata Rozenek pokazuje, jak się urządziła w nowych wnętrzach.

Małgorzata Rozenek pokazała kuchnię i salon. Widać modne połączenia kolorów

Tym razem Małgorzata Rozenek wrzuciła wideo, które wykonała, stojąc na schodach. W ten sposób nagrała dół swojego domu, zaglądając do kuchni i salonu. Podglądała swoich synów - Stasia, Tadzia i Henia, którzy urzędowali na dole ze znajomymi. Widać, że starsi chłopcy byli w kuchni, natomiast Henio bawił się w kąciku zabaw, który został dla niego stworzony w salonie. Dzięki temu mogliśmy się przyjrzeć i zobaczyć, jak gwiazda urządziła swoje wnętrza.

W kuchni Małgorzaty Rozenek dominuje biel z elementami czerni. Gwiazda postawiła na klasyczne szafki w jasnym kolorze, natomiast dodatki, blaty i sprzęty kuchenne dobrała czarne. Kuchnia to tak naprawdę aneks kuchenny, który jest oddzielony od salonu dużą wyspą ze zlewem i kranem oraz przestrzenią roboczą. Zaraz obok znajduje się ogromny owalny ciemny stół z sześcioma jasnymi krzesłami. Cała rodzina Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana swobodnie może przy nim biesiadować.

Gdy kamera Małgorzaty Rozenek powędrowała w prawą stronę, można było zobaczyć, że kolejną "strefą" pomieszczenia jest salon. Od stołu oddziela go duży jasny narożnik, na którym nie brakuje czarnych i czerwonych kocy, a także białych poduszek z czarnymi elementami dekoracyjnymi. Kolorystyka jest więc spójna ze wszystkimi strefami pomieszczenia. Obok narożnika stoi złoty stolik kawowy, duży puf i fotel. Z tych miejsc spokojnie można spoglądać na duży telewizor, który stoi na czarnej szafce.

Z kolei za fotelem można dostrzec minikącik zabaw Henia. Stoi tam duże pudło z zabawkami i mały stolik, na którym chłopiec może rysować lub układać klocki. W galerii znajdziecie zdjęcia wnętrz domu Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana.