Tammy Slaton razem z siostrą wystąpiły w programie "Siostry wielkiej wagi". Obie panie zmagały się z nadwagą. W reality show pokazywały, z jakimi problemami zmagają się w walce o zdrowie i szczuplejszą sylwetkę. W specjalistycznym ośrodku leczenia otyłości Tammy Slaton otrzymała fachową pomoc od lekarzy. Po zakończonym pobycie kobieta relacjonuje proces odchudzania w mediach społecznościowych. Do tej pory udało jej się zrzucić ponad 150 kilogramów.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton podjęła walkę o lepsze życie. Początki nie były najłatwiejsze

W 2020 roku wyemitowano pierwszy odcinek "Sióstr wielkiej wagi". Wówczas Tammy Slaton ważyła 325 kilogramów. Miała problem nie tylko ze swobodnym poruszaniem się, ale również z samodzielnym oddychaniem. Trudności dały się we znaki podczas pobytu w ośrodku. Pewnego razu kobieta nie mogła złapać tchu i została przewieziona do szpitala. W placówce podłączono ją do respiratora i wprowadzono w śpiączkę farmakologiczną. Gdy jej stan uległ poprawie, Tammy mogła kontynuować odchudzanie.

Mimo trudnych początków Tammy nie zamierzała się poddawać. Kobieta podjęła walkę o zdrowie i lepszą kondycję. W związku z tym rozpoczęła proces odchudzania, by móc przejść operację bariatryczną. Od tamtego momentu jej życie uległo diametralnej zmianie. Kobieta restrykcyjnie przestrzega zaleceń dietetycznych i w miarę możliwości stara się wprowadzać ruch do swojego codziennego trybu życia. Schudła już 155 kilogramów.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton chwali się postępami. Zeszła w dół o sześć rozmiarów

Obecnie Tammy waży 170 kilogramów. Proces odchudzania chętnie relacjonuje w sieci. Na opublikowanych nagraniach często pokazuje, jak wygląda jej ciało. Kobieta jest dumna z tego, czego dokonała. Na jednym z najnowszych filmików Tammy pochwaliła się, że do tej pory udało jej się zejść o sześć rozmiarów w dół. "Od noszenia rozmiaru 8XL do rozmiaru 2XL" - napisała. Internauci są dla niej pełni podziwu i zaciekawieniem śledzą kolejne etapy metamorfozy. W komentarzach przesłali jej falę wsparcia. "Wow, pięknie!" - napisała jedna z internautek. "To niesamowite" - dodała kolejna. Więcej zdjęć Tammy Slaton znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.