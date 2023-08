Końcówka wakacji sprzyja plebiscytom, które mają wyłonić "przeboje lata". Poświęconą temu cykliczną imprezę od kilku lat transmituje Polsat, którego "Magiczne Zakończenie Wakacji" zyskuje coraz większy prestiż. Faktycznie w konkursie, który został rozstrzygnięty 26 sierpnia, pojawiło się wielu topowych, głównie popowych wykonawców, którzy ostatnio królują na listach przebojów, jak m.in. Smolasty, Oskar Cyms, Blanka, Margaret, Rubens czy Michał Szczygieł. Wygrał Oskar Cyms z piosenką "Niech mówią", którą tego lata Polacy pokochali. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że dzień później TVP organizuje w Sandomierzu koncert "Serce Europy", w którym także wyłoniony zostanie największy letni hit. A kto tam powalczy o ten tytuł? No właśnie. Tu zaczyna się dopiero zabawa.

TVP wybiera Przebój Lata 2023. Kto to wymyślił? Vondraćkova będzie konkurować z Dudkiem

Zapewne wielu radiowców stwierdziłoby, że przebojem lata są "Supermoce" firmowane przez Męskie Granie, a wykonane przez Mroza, Vito Bambino i Igo. Jest też przebój ostatnich dni wakacji, czyli "Nim zajdzie słońce" Dody i Smolastego - 16 milionów wyświetleń w dwa tygodnie na YouTubie. Możemy się też uprzeć na hity disco polo i mamy tu dwa niewątpliwe przeboje sezonu - Piękni i Młodzi z "Czułe słowa (My Oh My)" i UWAGA! Piękni i Młodzi Dawid Narożny "Ona działa na mnie jak". Czy oni wystąpią na koncercie TVP w Sandomierzu. A skąd! Otóż decydenci z Woronicza wpadli na "genialny" (zapewne w ich mniemaniu) pomysł, aby widzowie wybrali przebój lata m.in. spośród hitu Heleny Vondraćkovej z 1974 roku oraz odgrzewanego kotleta z Mołdawii, czyli "Dragostea Din Tei" z 2003 roku. Te piosenki zmierzą się w konkursie z Dominikiem Dudkiem i jego radiową piosenką, faktycznie z tego sezonu. To jednak wciąż nie wszystko.

"Mała Eurowizja" w wersji TVP. Wystąpią wykonawcy z dziewięciu krajów. Kto wygra? Polska?

Postanowiono także, że "Serce Europy" ma być tzw. "małą Eurowizją", tzn powalczą piosenki reprezentantów różnych krajów. W tym wypadku zmierzą się ze sobą reprezentanci: Polski, Czech, Mołdawii, Białorusi, Litwy, Węgier, Łotwy, Estonii i Słowacji. Dziewięć krajów. Przypomnę, że na Konkursie Piosenki Eurowizji startuje zazwyczaj około 40. Głosować będą widzowie polskiej telewizji, więc można się domyślać, że wygra Polska. Dominik Dudek ma więc nagrodę w kieszeni. No chyba, że telewidzowie zrozumieją, że mają głosować na przebój lata wszech czasów i zagłosują na Helenę Vondraćkową, która od kilku lat prawie każdą chałturkę w Polsce z lubością przyjmuje, śpiewając w kółko dwie, może trzy piosenki w kółko. Plebiscyt na Przebój Lata 2023 "Serce Europy" to chyba najbardziej kuriozalny z założenia pomysł na koncert w TVP od czasu "Koncertu Piosenki Wojskowej". Imprezę poprowadzą Agata Konarska i Tomasz Kammel. Zapewne prezenter będzie robił dobrą minę do złej gry i może dlatego warto obejrzeć "małą Eurowizję". Komu to potrzebne? Nie wiadomo.

