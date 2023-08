Meghan Markle nie była obecna w mediach społecznościowych od lat. Zanim została żoną księcia Harry'ego, była aktywną użytkowniczką i regularnie publikowała nowe zdjęcia. Meghan Markle nie miała oporów - pokazywała nie tylko swoje selfie, ale i chwaliła się wnętrzami domu. Wszystko się zmieniło, gdy dołączyła do rodziny królewskiej i zaczęły obowiązywać ją konkretne reguły. Nie było już mowy o pokazywaniu życia prywatnego. Zamiast tego jednak prowadziła oficjalne konto jej i Harry'ego. W końcu i ono zostało usunięte z sieci, gdy para odeszła z rodziny królewskiej. Teraz okazuje się, że żona księcia szykuje wielki powrót na Instagram.

REKLAMA

Zobacz wideo "Harry i Meghan" - dokument o życiu wśród członków rodziny królewskiej. "Znajdowali sposób, by mnie zniszczyć" [ZWIASTUN]

Meghan Markle wraca na Instagram. Może zarobić miliony

Ostatnio Meghan Markle nie ma dobrej zawodowej passy. Najpierw wyszło na jaw, że straciła kontrakt ze Spotify, a potem okazało się, że fałszowała swój podcast. Portal Podnews dotarł do informatorów, którzy twierdzili, że żona księcia nie prowadziła samodzielnie wywiadów w ramach "Archetypes". Ponoć często robili to za nią jej współpracownicy, a głos Meghan był podkładany później, tuż przed emisją odcinka. Afera niekorzystnie wpłynęła na i tak już nadszarpnięty wizerunek księżnej, a do tego Meghan straciła kontrakt na 20 milionów dolarów.

Teraz okazuje się jednak, że była księżna wpadła na pomysł szybkiego i łatwego zarobku. Otóż, chce wrócić na Instagram. Mirror informuje, że jej zespół potwierdził powrót na instagramowy profil @meghan, który zgromadził już ponad 89 tysięcy obserwujących, mimo że nie ma na nim ani jednego postu. Na zdjęciu profilowym konta widnieje zdjęcie różowych piwonii, które według doniesień, są ulubionymi kwiatami Meghan.

Tak, to ona. Wkrótce spodziewajcie się ogłoszenia. Wraca - powiedział informator portalu.

Meghan Markle instagram.com/meghan

Powrót Meghan do mediów społecznościowych może okazać się lukratywny, a eksperci uważają, że za jeden sponsorowany post czy kampanię reklamową może zarobić nawet milion dolarów. "Wszyscy w Hollywood mówią o wznowieniu jej działalności. Meghan nigdy nie ukrywała, że "chce wrócić na Instagram" - powiedział informator The Mail. Podobno powrót Meghan do mediów społecznościowych był planowany już wcześniej, ale zawiesiła kampanię w mediach społecznościowych, gdy wraz z Harrym zakończyli współpracę ze Spotify. Konto zostało wcześniej zablokowane w celu uruchomienia podcastu. Źródło bliskie parze powiedziało Page Six: "Meghan miała rozpocząć transmisję na żywo na Insta, ale zmieniła zdanie na krótko przed wypuszczeniem swojego podcastu 'Archetypes', więc na razie na tym poprzestaje".

Co ciekawe, powrót Meghan Markle na Instagram może zbiec się w czasie z planami pojawienia się u boku Harry'ego podczas Igrzysk Invictus w Dusseldorfie w Niemczech. Meghan i Harry wezmą udział w zawodach w stylu paraolimpijskim dla żołnierzy i kobiet, które zostały założone przez księcia w 2014 roku. Tegoroczne igrzyska odbędą się w dniach 9–16 września, zaledwie dzień po pierwszej rocznicy śmierci królowej Elżbiety II.