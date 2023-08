Sandra Kubicka o różnicy wieku w związku z Baronem. Fanom trudno uwierzyć

W październiku 2021 roku Sandra Kubicka potwierdziła krążące doniesienia o tym, że spotyka się z Aleksandrem Baronem. "Od dłuższego czasu jestem szczęśliwsza i spokojniejsza niż kiedykolwiek byłam. Tak jestem z Baronem i tak - jestem zakochana" - wyznała na Instagramie. Od tej pory od czasu do czasu możemy podziwiać wspólne zdjęcia pary w mediach społecznościowych. Zdarza im się także pozować razem na ściankach. W najnowszym poście Kubicka odniosła się do dzielącej ich różnicy wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka musiała zacisnąć pasa

Baron jest starszy od Sandry Kubickiej o 11 lat. "Dlaczego nie poznaliśmy się wcześniej?"

Chociaż od czasu gdy zakochani potwierdzili związek, pojawiały się spekulacje o kryzysie, a nawet rozstaniu, Kubicka i Baron są parą po dziś dzień. Modelka, a obecnie bardziej bizneswoman, pokazała na Instagramie żartobliwe nagranie. "On: Dlaczego nie poznaliśmy się wcześniej?" - napisała, po czym podzieliła się zdjęciem swoim oraz ukochanego z 2008 roku. On miał wówczas 24 lata i już był znany w show-biznesie jako członek grupy Afromental. Sandra Kubicka miała wtedy zaledwie 13 lat. Parę dzieli 11 lat różnicy.

W komentarzach fani zauważają, że tej różnicy między nimi wcale nie widać. "Nie sądziłam, że taka różnica u was. 96’ vs 81’ pozdrawia", "Baron tak dobrze wygląda, że nie widać tej różnicy", "Alek wygląda na mniej niż ma" - piszą. "Padłam, mega", "Kocham wasze poczucie humoru" - dodają inni.

Sandra Kubicka niedawno w rozmowie z Jastrząb Post powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa w związku. W przeszłości była jednak dwa razy zaręczona. Zdaje sobie sprawę z tego, że niczego nie można być pewnym i do obecnej relacji podchodzi bardzo racjonalnie. "Ja nigdy nie mówię, że coś jest na całe życie, pomimo że jest mi to wsadzane do ust. Czytałam artykuły, że ja mówię o Alku, że to jest miłość do końca życia. Nigdy tak nie powiedziałam. Ja nie jestem niczego pewna. Dzisiaj kochamy się bardzo, jesteśmy ze sobą, wspieramy się, ale może się coś wydarzyć za tydzień, za miesiąc i co wtedy? Ja nie myślę aż tak do przodu. Raczej jestem bardzo wdzięczna tu i teraz – i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa z Alkiem" - zapewniła. Zdjęcia pary ze wspólnych wakacji czy branżowych imprez znajdziecie w galerii na górze strony.

Sandra Kubicka w jedwabiu na otwarciu sklepu. Mogła liczyć na wsparcie Barona Fot. KAPiF.pl