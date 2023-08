Tuż po premierze "Dziewczyn z Dubaju" Doda zachęcała Tomasza Raczka, żeby zobaczył film i go ocenił. Krytyk nie chciał iść do kina. Po tym jak "Dubajki" trafiły do streamingu, wreszcie się wypowiedział. Doda raczej zachwycona nie będzie.

6 Fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl