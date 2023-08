Andrzej Precigs nie żyje. Aktor, znany m.in. z "M jak miłość", miał 74 lata. "Żegnaj Przyjacielu..."

W wieku 74 lat odszedł aktor Andrzej Precigs. "Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich" - brzmi informacja przekazana na wspomnianym profilu. Na końcu dodano poruszające słowa: "Żegnaj Przyjacielu...". Na ten moment przyczyna śmierci aktora nie została podana do publicznej wiadomości.

Andrzej Precigs nie żyje

Internauci nie mogą uwierzyć, że aktor nie żyje. Pod postem zostawili wiele wiadomości, w których wyrażają swój smutek. "Nie mogę w to uwierzyć! Ostatnio były nawet posty w internecie związane z panem Andrzejem, bo zaledwie kilka dni temu świętował 74. urodziny. Cześć jego pamięci", "Wyrazy współczucia dla bliskich", "Szok to za mało powiedziane", "To niemożliwe" - piszą zasmuceni internauci w komentarzach pod postem na profilu Związku Artystów Scen Polskich na Facebooku.

Precigs zagrał w wielu hitowych filmach i serialach

Andrzej Precigs był uznanym aktorem teatralnym. Na scenie zadebiutował w Tarnowie w sztuce Stefana Żeromskiego "Turoń" w 1972 roku. Przez lata był związany ze scenami teatralnymi w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatrze Reduta, Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze na Targówku i Teatrze Nowym w Warszawie. Popularność przyniosły mu role w wielu produkcjach kinowych i telewizyjnych. Zagrał m.in. w serialach "Lalka", "Dom", "07 zgłoś się", "Rodzina Połanieckich", "M jak miłość", "Klan".

