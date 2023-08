Olejnik zachwyca formą. Wyjawiła swój sekret

Monika Olejnik od lat zaliczana jest do grona najbardziej uznanych polskich dziennikarzy. Prowadząca "Kropkę nad i" słynie z trudnych i ostrych pytań, które z lubością zadaje zaproszonym do studia politykom. Gwiazda stacji TVN24 często pojawia się też w rankingach najlepiej ubranych celebrytów. Uwagę zwraca także jej doskonała forma. W jednym z wywiadów wyjawiła, jaki jest jej sekret.

Olejnik zachwyca formą. Wyjawiła swoje patenty. "Jestem bardzo aktywna"

Monika Olejnik gościła podczas Top Of The Top Festival w Sopocie. Dziennikarka doskonale bawiła się w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek ze stacji. Na każdy festiwalowy wieczór przygotowała wyszukane stylizacje, ale zgromadzeni dziennikarze pytali także o jej patent na dobrą kondycję. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest sport.

Dużo biegam, ćwiczę. Przynajmniej cztery razy w tygodniu ćwiczę: bieganie, chodzę na fitness. Jestem bardzo aktywna - powiedziała Monika Olejnik w rozmowie z Party.

Monika Olejnik wyznała, którzy politycy odmawiają zaproszenia do "Kropki nad i"

W rozmowie z Plotkiem prowadząca "Kropkę nad i" wyjawiła natomiast, że zaprasza do swoich programów także czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Od dawna nie chcą oni jednak skorzystać z takiej możliwości i unikają dziennikarki jak ognia. Na tej liście są m.in. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Można się tylko domyślać, że politycy rządzącej partii boją się trudnych pytań, które mogłaby im zadać słynna dziennikarka.

