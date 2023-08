Dowcipny Majdan celebruje Dzień Psa. Porównał żonę do... buldoga

26 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psa. Nie od dziś wiadomo, że czworonogi to także ważni członkowie rodziny Majdanów. Na wielu internetowych relacjach mogliśmy dostrzec dwa buldogi francuskie, buldoga angielskiego i chihuahua z "gangu Majdanów". Ostatnio dotarły do nas smutne wieści o Francesce, która chorowała. To jednak nie zraziło Radosława Majdana przed celebrowaniem Dnia Psa.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". "Jedyną stałą w moim życiu jest zmiana". Mówi też o nowym duecie prowadzących

Majdan świętuje Dzień Psa. Porównał Rozenek do pupila

Radosław Majdan udostępnił na Instagramie zaskakujące zdjęcie. Na sklejce możemy dostrzec Małgorzatę Rozenek porównaną do buldoga. Pies ma doprawioną finezyjną fryzurę. Ciekawe, czy "perfekcyjną" także rozbawił żart małżonka.

Trudno się nie zakochać - napisał pod zdjęciem Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek Fot. Instagram.com/r_majdan screen

Małgorzata Rozenek boleśnie przeżyła śmierć psa: Za każdym razem pęka mi serce

Niestety rodzinę Majdanów dotknęła ostatnio bolesna strata. Teraz Małgorzata Rozenek potwierdziła, że jej chihuahua Francesca nie żyje. Tego domyślali się już internauci, ponieważ zauważyli że piesek nie był już pokazywany w relacjach na Instagramie. Celebrytka przyznała, że ciężko było jej o tym mówić publicznie.

A teraz kilka słów o Francesce. Długo nie mogłam o tym mówić... Bo strata tej małej kruszynki będzie mnie boleć do końca świata. Francesca miała chorobę genetyczną, która powodowała demineralizację kości, przez co była bardzo narażona na urazy. Choroba ta powodowała też inne problemy zdrowotne. Mimo leczenia umarła spokojnie we śnie. Bardzo nam jej brakuje... I zawsze mi bardzo smutno, kiedy o niej myślę... To była (jest) moja mała córeczka. Nie pytajcie o nią więcej. Za każdym razem pęka mi serce - wyznała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Pies Małgorzaty Rozenek nie żyje instagram.com/m_rozenek