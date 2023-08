Pod koniec ubiegłego roku Krzysztof Skiba pokazał nową partnerkę i zdradził, że jest w separacji z żoną. Kilka miesięcy później muzyk oficjalnie zakończył małżeństwo i zaczął snuć plany o ślubie z ukochaną Karoliną. Uroczystość odbyła się 19 sierpnia bieżącego roku w Łodzi, rodzinnym mieście panny młodej. W jednym z najnowszych wywiadów świeżo upieczeni małżonkowie wyjawili, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Tadla ze łzami w oczach o mężu. "Otacza mnie taką opieką, jakiej nigdy nie zaznałam"

Krzysztof Skiba o pierwszym spotkaniu z żoną. Te rzeczy przykuły jego uwagę

Emocje i zamieszanie medialne wokół Krzysztofa Skiby i jego żony nie opadają ani na moment. Kontrowersję bez wątpienia wzbudza fakt, że zakochanych dzieli 26 lat różnicy. Wygląda na to, że wiek nie gra roli, bo między tą dwójką zaiskrzyło niemalże od razu.

W rozmowie z portalem Party.pl Krzysztof Skiba wraz z małżonką opowiedzieli o tym, jak wyglądały początki ich związku. Okazuje się, że pierwszy raz spotkali się na imprezie branżowej, a Karolina od razu wpadła muzykowi w oko. "Poznaliśmy się na tzw. evencie firmowym, ponieważ Karolina pracowała w branży jako fotomodelka i często była zapraszana, a ja po prostu byłem też konferansjerem- wyznał Skiba. "Przez mój ciekawy strój" - zażartowała Karolina. "Tak był ciekawy strój, bardzo obcisły. Zwrócił bardzo moją uwagę" - wyjawił muzyk. Po czym dodał: "Ale też podobało mi się, jak Karolina się śmieje, jak reaguje. To jest też trochę tak, że mężczyzna lubi jak płeć piękna śmieje się z jego żartów, czy reaguje na jakieś tam jego słowa. Tak było i gdzieś tam zaiskrzyło" - skwitował. Więcej zdjęć Krzysztofa Skiby z żoną znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Karolina i Krzysztof Skiba już po ślubie. Panna młoda ma ważny apel instagram.com/karoskiba

Krzysztof Skiba o początkach relacji z Karoliną. "Dla mnie to była trudna decyzja"

W tej samej rozmowie muzyk wyznał, że decyzja o związku z obecną żoną nie należała do najłatwiejszych. "Dla mnie to była trudna decyzja, bo ja miałem rodzinę" - powiedział. "My się zastanawialiśmy, co z tym zrobić" - dodała Karolina. Przypominamy, że Krzysztof Skiba rozwiódł się z pierwszą żoną po 34 latach małżeństwa. Para doczekała się dwóch synów: Tymoteusza i Tytusa. Zobacz też: Krzysztof Skiba nie zaprosił syna na ślub. Tytus zabrał głos.