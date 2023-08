W sobotę 26 sierpnia odbędzie się Koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. Na publiczność czeka wyjątkowy wieczór. Na scenie zaprezentują się nie tylko polskie gwiazdy, ale i zagraniczni artyści. Jednym z gości będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, która dotarła do Kielc w dość nietypowy sposób.

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zlatywała na scenę. Jak to wspomina?

Sylwia Grzeszczak przyleciała do Kielc samolotem, który sama pilotowała

Sylwia Grzeszczak podzieliła się niesamowitą historią. Jak się okazuje, wokalistka przyleciała do Kielc samolotem, który sama pilotowała. Gwiazda przyznała, że było to dla niej strasznie emocjonujące przeżycie. "Widzę tutaj swojego pilota samolotu. Przyleciał ze mną, ale dzisiaj przez dość długi czas leciałam sama samolotem na niebie. To jest niesamowite. Aż kipi ze mnie. Emocje sięgnęły nieba. Wylądowałam z pomocą pilota, ale prawie zrobiłam to sama. To dla mnie naprawdę gruba rzecz" - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.

Na tym jednak nie koniec. Po koncercie Sylwia Grzeszczak znowu zasiądzie za sterami maszyny. Tym razem lot odbędzie się nocą. "Po Kielcach też lecę sama do Wrocławia. To będzie mój pierwszy lot, kiedy będzie ciemno, więc to już jest hardcore" - przyznała.

Wszystko wskazuje na to, że wokalistka zamierza łączyć pasję do latania z muzyką. Na koncert w Kielcach przygotowała dla widzów coś specjalnego. "To będzie zbiór moich największych hiciorów, które skomponowałam, a ponieważ trwa moje piętnastolecie i wspaniałe zakończenie lata razem z Radiem ZET i Polsatem, to nie omieszkam przedstawić te swoje wszystkie melodie tutaj w Kadzielni, która będzie przewspaniale śpiewać. Jestem przekonana" - zapewniła.

Koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. Kto jeszcze wystąpi?

W trakcie koncertu poznamy przebój tegorocznego lata. Wybór będzie należał do widzów. Na scenie wystąpią m.in. Margaret, Smolasty, Agnieszka Chylińska i Dawid Kwiatkowski. Transmisję z koncertu będzie można oglądać na antenie Polsatu od godziny 20.00. Wydarzenie poprowadzą Agnieszka Kołodziejska i Adam Zdrójkowski.