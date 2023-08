Julia Wieniawa spełnia się nie tylko jako wokalistka, ale i aktorka. Niedawno miała okazję spróbować swoich sił w nowej roli i wystąpiła jako prowadząca podczas pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023. Gdy emocje po festiwalu nieco opadły, przyszła pora na kolejne wyzwania i zawodowe zobowiązania. Nie obyło się bez urodowej interwencji. Gwiazda przeszła radykalną metamorfozę. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście.

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazała odnowiony salon po powrocie. Jej reakcja? Ależ głośno!

Julia Wieniawa obcięła włosy. "Tak krótko jeszcze nie było"

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Julia Wieniawa poinformowała, że już niebawem pojawi się w kolejnej produkcji filmowej. W związku z nową rolą gwiazda musiała nieco zmodyfikować swój wizerunek i znacznie skróciła włosy.

Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie krótką relację, na której uwieczniła przebieg metamorfozy. Po długich włosach nie pozostało już ani śladu. Teraz na głowie celebrytki zagościł modny krótki bob. "Jak Wam się podobam w nowej odsłonie? Tak krótko jeszcze nie było. Ścięcie włosów zostało zrobione na potrzeby nowego filmu, na którego plan wchodzę już niebawem. Na ten moment nie mogę za wiele zdradzić" - napisała.

Julia Wieniawa zmieniła fryzurę. Internauci porównują ją do żony słynnego piosenkarza

Pod opublikowanym materiałem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Fani wokalistki nie kryli zachwytu. Obdarzyli ją samymi komplementami i nie szczędzili miłych słów. "Uważam, że to jest twoja długość! Totalny sztos!" - napisała jedna z internautek. "Tobie we wszystkim jest ładnie", "Super, jak pięknie!" - dodały kolejne. "No jak Hailey Bieber" - zauważyła następna. Więcej zdjęć Julii Wieniawy znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

