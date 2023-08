Dawid Podsiadło od kilku lat zdominował polską scenę muzyczną. Wokalista cieszy się niesłychaną popularnością, a jego koncerty zazwyczaj przyciągają tłumy publiczności i fanów twórczości. Już w sobotę 26 sierpnia muzyk wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nie będzie to jego debiut w stolicy. Cztery lata temu wystąpił tam w towarzystwie rapera Taco Hemingwaya. Wówczas panowie zgromadzili pod sceną nieco ponad 60 tys. osób. Już wtedy była to rekordowa liczba. Teraz na koncercie wokalisty może być jeszcze tłoczniej.

Dawid Podsiadło wystąpi na PGE Narodowym. Ma dla fanów specjalną niespodziankę

Wszystko za sprawą okrągłej sceny, która stanęła na płycie boiska. Dzięki temu manewrowi na stadionie może pomieścić się aż 80 tys. widzów. Wszystkie bilety, podobnie jak w 2019 roku, rozeszły się w błyskawicznym tempie. Wejściówki wyprzedały się już w kilka minut po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży.

Sam zainteresowany jest mocno podekscytowany wydarzeniem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się do fanów. Jak się okazuje, ma dla nich specjalną niespodziankę. "Hej kochani, wyjątkowe wydarzenie już w sobotę, mianowicie koncert na PGE Narodowym. Z tej okazji wiele mamy emocji, ekscytujących rzeczy, które tam się wydarzą, ajajaj, wśród których znajdziemy to co przyszedłem ogłosić. Ogłaszam zatem wyjątkowy, powstały specjalnie z okazji stadionowego koncertu MERCH. Zobaczcie jaki śliczny nowy MERCH będzie na stadionie. Uwielbiam takie chwile, gdy mamy nowy MERCH. Całuję Was, tak jak całuję mój piękny nowy MERCH. P.S. A jak nie macie biletów na koncert to nic straconego, bo mamy taki specjalny kramik przed stadionem gdzie też będzie MERCH. I to od rana będzie" - napisał.

Dawid Podsiadło nie wystąpi sam? Na koncercie mogą pojawić się inne gwiazdy

Wszystko wskazuje na to, że występ Dawida Podsiadły gwarantuje niezapomniane widowisko. Piosenkarz wykona jedne z najpopularniejszych hitów. Publiczność usłyszy m.in. "W dobrą stronę", "Trójkąty i kwadraty", "Małomiasteczkowy" czy "Nieznajomy". Oczywiście nie zabraknie również przebojów z najnowszej płyty "Lata dwudzieste", w tym "mori", czy "Szarość i róż".

Mało tego, bardzo możliwe, że na koncercie pojawią się znani goście. Fani podejrzewają, że będą to m.in. Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Vito Bambino i Artur Rojek. Istnieje prawdopodobieństwo, że zjawi się również Taco Hemingway, który u boku Igi Lis brał udział w sesji zdjęciowej promującej kolekcję ubrań do najnowszej płyty Dawida Podsiadły.

