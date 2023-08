Marc Bartra w latach 2010-2016 był obrońcą w klubie FC Barcelona. Od 2022 roku grał w Trabzonsporze, a niedawno przeniósł się do Real Betis. W dwóch pierwszych kolejkach piłkarz nie załapał się do składu meczowego. Kolejną szansę na występ będzie miał 27 sierpnia. Jak widać, jego kariera jest bardzo dynamiczna, jednak w ostatnim czasie, to nie sukcesy młodego piłkarza przyciągają uwagę, a jego związki. Dlaczego najnowsza relacja obrońcy wzbudziła tyle kontrowersji?

Marc Bartra rozstał się z żoną. Zostawił ją dla modelki

Sportowiec był w sześcioletnim związku małżeńskim z Melissą Jimenez, dziennikarką sportową. Para spotykała się od 2014 roku, a trzy lata później powiedziała sobie sakramentalne "tak". Jeszcze przed ślubem, w 2015 roku na świat przyszła ich córeczka. Marc i Melissa nie są już razem. Powodem rozstania była niewierność piłkarza. Obecnie były obrońca FC Barcelony jest związany z młodszą modelką. Kim dokładnie jest kobieta, dla której Bartra zdecydował się porzucić rodzinę? Więcej zdjęć Marca z byłą żoną i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Nowa partnerka piłkarza to rozchwytywana influencerka

Serce mężczyzny skradła Jessica Goicoechea. To znana z odważnych sesji zdjęciowych hiszpańska modelka i influencerka. Obecnie jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek na świecie. Wielokrotnie można było ją zobaczyć na okładkach popularnych czasopism. Jessica zajmuje się także projektowaniem. Niedawno odebrała nagrodę Idolo Awards, przyznawaną wszystkim wpływowym twórcom treści cyfrowych, którzy zyskali rozgłos dzięki mediom społecznościowym. Piłkarz bardzo chętnie pozuje na zdjęciach ze swoją nową dziewczyną, dając tym samym znać swoim fanom, że jest naprawdę szczęśliwy. ZOBACZ TEŻ: Ronaldo i Rodriguez świętują urodziny bliźniaków. Były balony i dwa torty. Georgina wybrała oryginalne buty