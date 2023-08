Królewski komentator zwrócił uwagę, że William i Kate mogą być pod dużą presją ze strony otoczenia. Według doniesień, książę i księżna Walii spędzili ostatnio czas z dziećmi w swojej posiadłości w Norfolk, później na karaibskiej wyspie Mustique oraz w zamku Balmoral, w Szkocji. Udział w życiu pociech stał się dla nich priorytetem. Eksperci wskazują wady i zalety takiego postępowania. Więcej zdjęć rodziny królewskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Na Williama i Kate czekają liczne zobowiązania. Para po wakacjach musi wziąć się do pracy

Richard Palmer, królewski korespondent powiedział w wywiadzie dla Daily Express. "Myślę, że jest to również problem dla nich. Są bardzo popularni, są ogromnym atutem dla Wielkiej Brytanii, ale w innych częściach królewskiego domu zaczęto się przyglądać okresowi, w którym nie wykonują oficjalnych zobowiązań. Może się zdarzyć, że znajdą się pod niewielką presją, aby zwiększyć ich liczbę". Palmer zwrócił uwagę, że część obowiązków może być wykonywana "za kulisami", ale z pewnością ich lista podczas urlopu się wydłuża.

William chce spędzać każdą wolną chwilę z dziećmi. Nie popełni błędów ojca

Część ekspertów chwali Williama za to, że nie tylko świetnie radzi sobie z wszystkimi królewskimi obowiązkami, ale także udaje mu się poświęcić wystarczająco dużo uwagi swoim dzieciom. "Ze względu na zły stan zdrowia zmarłej królowej, William prawdopodobnie musiał przejść do swojej pełnoetatowej królewskiej pracy szybciej, niż mógł się tego spodziewać, ale teraz widać, jak bardzo jest zaangażowany. Bardzo podziwiam również fakt, że nie jest pracoholikiem jak jego ojciec, wie, jak ważne jest życie rodzinne... Wydaje się być w pełni zaangażowanym, opiekuńczym tatą" - wyznała dla BBC była korespondentka królewska Jennie Bond. ZOBACZ TEŻ: Książę Harry przyjeżdża do Europy samotnie, a co z Meghan Markle? Jest oświadczenie