Filip Chajzer poszedł w ślady swojego ojca Zygmunta Chajzera i również związał swoją karierę z telewizją. Pracę dziennikarza zaczynał jako redaktor "Super Expressu", "Życia Warszawy" i "Newsweeka". Od września 2009 roku do marca 2011 roku był reporterem serwisu informacyjnego "Stolica" w TVN Warszawa. Od maja 2011 roku pracuje jako reporter w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". W latach 2014, 2016 i 2017 prowadził wakacyjne wydanie programu, a od 2019 roku dołączył na stałe do grona prowadzących śniadaniówkę. Kilka miesięcy temu zrezygnował z tej funkcji ze względu na problemy zdrowotne.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Filip Chajzer wróci do "Dzień dobry TVN"? Szefowa wyraziła się jasno

Filip był dość kontrowersyjnym prezenterem, jednak widzowie go lubili. W mediach społecznościowych często słychać głosy, że chcą jego powrotu do śniadaniówki. Czy są na to szanse? Lidia Kazen, dyrektor programowa TVN, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl wyznała, że myśli o stworzeniu kolejnej pary w "DDTVN" w przyszłości. Co do Chajzera natomiast - okaże się w niedalekiej przyszłości. Więcej zdjęć Filipa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie ukrywam, że myślę o wzmocnieniu programu czwartą parą, ale nie nastąpi to w najbliższym czasie. Najpierw nauczymy się nowego studia i ułożymy na nowo ten program.(...) [W sprawie Filipa - red.] umówiliśmy się na rozmowę za jakiś czas - zobaczymy wtedy, w jakiej formie będzie i jak będzie z jego zdrowiem. Wspólnie zdecydujemy, co dalej – zdradziła.