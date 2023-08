Bożena Dykiel właśnie obchodzi 75. urodziny. Śmiało można powiedzieć, że jest jedną z barwniejszych postaci w show-biznesie. Choć wszyscy kojarzą ją przede wszystkim z roli w "Na Wspólnej", to nie należy zapominać jej bardzo dobrego występu w "Alternatywach 4" gdzie wcieliła się w Miećkę Aniołową. Poza ekranem aktorka przyciąga uwagę mediów swoim kontrowersyjnym zachowaniem. Z pewnością pamiętacie głośny wywiad w "Dzień dobry TVN". To nie jedyna wpadka.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme reaguje na wywiad Woźniak-Starak z Dykiel

Bożena Dykiel reklamowała okulary na depresję w telewizji

W 2021 roku Bożena wystąpiła w "Dzień dobry TVN" w roli ambasadorki kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Aktorka wzbudziła wówczas kontrowersje wypowiedzią, w której stwierdziła, że depresja wynika z niedoboru litu i że sposobem na jej leczenie są "wyjątkowe okulary". Aktorka podała konkretną firmę, i założyła je na wizji, pokazując, jak działają. Konsekwencje? Fundacja zakończyła współpracę z Dykiel, a sama aktorka stała się obiektem memów. Całe zachowanie bagatelizujące chorobę krytykowali psycholodzy. Więcej wyjątkowych ujęć Bożeny Dykiel znajdziesz w galerii na górze strony.

Bożena Dykiel. Pandemia, przekręcone Pendolino i naturalne futra

Aktorka podczas rozmowy w "DDTVN", gdzie reklamowała okulary, wyraziła także swoje zdanie na temat pandemii. Dykiel twierdziła, że śmiertelność przy grypie jest dużo większa niż przy koronawirusie. Powoływała się przy tym na dane przeczytane w Internecie. Na ziemię musiały sprowadzić ją prowadzące programu. Jakiś czas temu aktorka wystąpiła także na żywo w "Świat się kręci" na antenie TVP1. Dykiel w gorzkich słowach opowiedziała o swojej podróży Pendolino. "Jeszcze niedawno do Krakowa z Warszawy jechałam niecałe trzy godziny, więc gdzie ten wielki pęd tego całego pie*dolino waszego?" - zapytała. Z kolei w 2018 roku Bożena Dykiel przyznała, że kocha naturalne futra. "Uważam, że kobieta zawsze wygląda dobrze w futrach, a poza tym mamy taki klimat, że futro, to jest coś. Ja mam futro, dzięki któremu nie marznę mimo temperatury" - wyznała w rozmowie dla Przeambitni.pl. Wypowiedź przyciągnęła uwagę obrońców zwierząt. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Woźniak-Starak w końcu komentuje rozmowę z Bożeną Dykiel. "To było duże zaskoczenie"

