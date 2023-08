W ostatnim czasie Meghan Markle i książę Harry są głównym tematem brytyjskich mediów. Według doniesień para ma zmagać się z poważnym kryzysem. Powodem mają być m.in. różnice w podejściu do wychowania dzieci. Książę Harry chciałby uchronić je przed blaskiem fleszy, natomiast Meghan myśli o powrocie do show-biznesu, co z pewnością mija się z tym, co proponuje syn króla Karola. W ciągu ostatnich kilku miesięcy małżonkowie bardzo rzadko pokazywali się publicznie. Teraz będziemy mieli okazję zobaczyć ich na wielkim wydarzeniu i to w dodatku w Europie. Więcej wspólnych zdjęć Harry'ego i Meghan znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo "Harry i Meghan" - dokument o życiu wśród członków rodziny królewskiej. "Znajdowali sposób, by mnie zniszczyć" [ZWIASTUN]

Meghan Markle i książę Harry wystąpią na igrzyskach w Niemczech

Meghan Markle ostatecznie potwierdziła, że dołączy do swojego męża na igrzyskach Invictus, które odbędą się w przyszłym miesiącu. W oświadczeniu Archewell, post-królewskiej organizacji pary, napisano, że Meghan dołączy do męża w drugiej połowie igrzysk, które odbywają się w Niemczech. Harry rozpocznie wydarzenie samotnie, uczestnicząc w ceremonii otwarcia 9 września. Meghan dołączy do niego 11 września i razem wezmą udział w ceremonii zamknięcia. Rzecznik pary wyznał, że małżonkowie są zachwyceni wydarzeniem i bardzo się cieszą, że mogą być jego częścią.

Igrzyska w Niemczech. Ile krajów weźmie udział?

Inicjatorem Invictus Games, czyli zawodów dla weteranów, którzy zostali ranni podczas służby, jest sam książę Harry. W wydarzeniu w Dusseldorfie weźmie udział 21 państw. Igrzyska będą składać się z dziesięciu dyscyplin. Po raz pierwszy odbędą się w Niemczech, wcześniej rozegrały się w Hadze, w Holandii w 2022 roku, po tym jak pierwotnie miały odbyć się w 2020 roku, ale z powodu pandemii COVID-19 zostały przesunięte. Następne igrzyska odbędą się w 2025 roku w Vancouver w Kanadzie.