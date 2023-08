Beauty Katera została odnaleziona 23 sierpnia 2023 roku. W południe policja dostała powiadomienie o płonących zaroślach na Joe Jerkins Blvd i Landers Street. Po przybyciu na miejsce służby zastały płonący samochód. Pożar szybko został ugaszony, a auto odholowano do stacji demontażu pojazdów. Po numerach rejestracji udało się ustalić, że auto należało do influencerki. Potwierdzono również, że dziewczyna zaginęła we wtorek i od tego czasu trwały jej poszukiwania. Policja ponownie zleciła sprawdzenie miejsca wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Żory: 40-letni mieszkaniec Rybnika zatrzymany w sprawie brutalnego zabójstwa koleżanki z pracy

Ciało 22-letniej influencerki znaleziono niedaleko spalonego samochodu

Po ponownym przeczesaniu miejsca zdarzenia policja znalazła ciało, które pasowało do opisu matki influencerki. Okoliczności śmierci nie są do końca znane, ale służby potwierdziły, że podejrzewają udział osób trzecich. Departament Policji Hrabstwa Cobb poinformował w mediach społecznościowych, że "Wydział Głównych Przestępstw Departamentu Policji Hrabstwa Cobb prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa na wniosek Departamentu Policji Miasta Austell". Więcej zdjęć influencerki znajdziesz w galerii na górze strony.

Czym zajmowała się Beauty Katera?

Beauty Katera była 22-letnią influencerką, aktywną na Instagramie, mieszkającą w Atlancie. Dziewczyna pasjonowała się tańcem. Jeden z postów sugeruje, że prowadziła własne zajęcia. Obserwowało ją ponad 150 tys. użytkowników. Pod zdjęciami pojawiły się komentarze fanów wspominające instagramerkę. "Taka piękna dusza odeszła zbyt wcześnie", "Chcę dla niej sprawiedliwości, smutne, że ludzie potrafią tak nienawidzić!" - pisali jej obserwatorzy. ZOBACZ TEŻ: Mistrzyni świata nie żyje. Narzeczony zamordował ją tuż przed ślubem