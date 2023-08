"The Crown" to jedna z popularniejszych produkcji Netflixa. Serial przedstawia historię panowania królowej Elżbiety od momentu jej koronacji w 1947 aż po czasy bliskie współczesnym. Jeszcze tego roku na platformie ukaże się finałowy sezon, który jeszcze przed premierą wzbudza wielkie zainteresowanie. A to dlatego, że będzie on śledził losy rodziny królewskiej od końcówki lat 90. aż do 2005 roku. Na ten okres przypada m.in. śmierć księżnej Diany. Twórcy zdradzili, że ta scena została już nawet nakręcona. Zdradzili szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo "The Crown" to najlepsza produkcja o rodzinie królewskiej? Na pewno jedna z droższych

Śmierć księżnej Diany w "The Crown". Ma być subtelnie

Tragiczna śmierć pierwszej żony króla Karola III to bez wątpienia jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w powojennej historii brytyjskiej monarchii. "Królowa ludzkich serc" zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku i wywarła ogromny wpływ na Brytyjczyków. Nic więc dziwnego, że hitowy serial przedstawiający losy mieszkańców Pałacu Buckingham będzie chciał przedstawić również i to wydarzenie - niezależnie od tego, jak wielkie kontrowersje to wywoła.

Niemniej jednak twórcy produkcji zapewniają, że podczas kręcenia tej sceny dołożyli wszelkich starań, aby była ona pokazana z odpowiednią wrażliwością i szacunkiem. Zwłaszcza że książę Harry i książę William wielokrotnie wspominali o ogromnej traumie, jaką wywołała u nich śmierć matki i towarzyszące temu medialne poruszenie. Wiadomo też, że młodszy syn księżnej Diany jest fanem produkcji.

Serial może być duży i może być naokoło niego głośno, ale my nie jesteśmy tacy. Jesteśmy ludźmi myślącymi i wrażliwymi. I tak odbyła się bardzo, bardzo uważna, długa rozmowa na temat tego, jak to zrobimy. Mam nadzieję, że widzowie to ocenią, ale myślę, że zostało to odtworzone delikatnie i przemyślanie - zapewniała producentka wykonawcza Suzanne Mackie na konferencji w Edynburgu.

Ostatni sezon "The Crown" już niedługo. Elizabeth Debicki po raz kolejny zagra księżną Dianę

Mackie zaznaczyła również, że w nakręconej scenie śmierci księżnej Diany, bardzo dobrze sprawiła się Elizabeth Debicki. Aktorka wciela się w postać "królowej ludzkich serc" od piątego sezonu, czym zdecydowanie skradła sobie serca widzów i uznanie krytyków. "Elizabeth Debicki to niezwykła aktorka i była bardzo subtelna i życzliwa. Kochała Dianę. My również mamy ogromny szacunek wobec księżnej i mam nadzieję, że będzie to widoczne w serialu" - mówiła producentka.

Szósty, finałowy sezon "The Crown" ma pojawić się na platformie jeszcze w tym roku, choć konkretna data nie została podana. Przewiduje się, że będzie to jesienią. Śmierć księżnej Diany ma zostać pokazana w jednym z pierwszych odcinków. Następne będą przedstawiały reakcję monarchii na to wydarzenie. Kadry z "The Crown" znajdziecie w galerii na górze strony.