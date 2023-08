Dorota Szelągowska to prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz. Zrobiło się o niej głośno za sprawą faktu, że jest córką słynnej pisarki - Katarzyny Grocholi. Prowadziła "Polskie lato" w TVP1, "Pytanie na śniadanie" w TVP2 i "Dietosferę" w Kuchnia TV. Była gospodynią programów w Domo+: "Dach nad gwiazdami", "Hotelove" oraz "Domy gwiazd". Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej jednak rok 2014, kiedy to zaczęła prowadzić programy o tematyce wnętrzarskiej w TVN-ie: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty" oraz "Wielkanocne metamorfozy Doroty" w TVN Style, "Polowanie na mieszkanie" i "Totalne remonty Szelągowskiej" w TVN, "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" w HGTV. To, co przyciąga wzrok to wyjątkowa uroda dziennikarki.

Dorota Szelągowska w 1999 roku. Już wtedy zachwycała

Ale warto pamiętać, że Szelągowska zbudowała swoją karierę nie tylko na fakcie, że jest córką znanej pisarki. Karierę zaczynała bardzo wcześnie - już w wieku 17 lat prowadziła "Rower Błażeja". Ostatnio pochwaliła się zdjęciem z 1999 roku, na którym ma ok. 18-19 lat i jest to kadr z programu "Polskie lato". Trzeba przyznać, że już wtedy charakteryzowało ją przenikliwe spojrzenie, piękne kości policzkowe i niesamowita naturalność, która zachwyca widzów do dzisiaj.

Był to program wakacyjny Telewizji Polskiej, który przyszła gwiazda programów wnętrzarskich prowadziła razem z nieżyjącym już Piotrem Świącem. Był to teleturniej, w którym można było wygrać pobyt w hotelu lub nagrody książkowe. A więcej zdjęć Doroty Szelągowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

instagram.com/dotindotin