Edyta i Cezary Pazurowie na co dzień mieszkają w Warszawie. Na Wilanowie mają piękny dom, którym się chętnie chwalą w mediach społecznościowych. Zwłaszcza żona aktora jest bardzo dumna z tego, jak urządzili wnętrza. Obserwatorom pokazuje ulubione części posiadłości, a także prezentuje nowe dodatki czy meble. Tym razem oprowadziła fanów po kuchni, jadalni i salonie.

Zobacz wideo Małżonkowie mają dom na Mazurach

Edyta Pazura pokazała wnętrza domu

Edyta Pazura oprowadziła fanów po domu, ponieważ w ten sposób wyraziła, jak bardzo za nim tęskniła. Razem z bliskimi dopiero co wróciła z wakacji. Małżonkowie i ich dzieci odpoczywali we Włoszech. "Ale tęskniłam" - napisała żona Cezarego Pazury na nagraniu, opublikowanym po powrocie. "Dawno tak nie tęskniłam za domem. Wczoraj siedziałam do późna, podlewałam kwiatki i nadrabiałam zaległości. Cieszyłam się każdym centymetrem naszego domu" - dodała później. Jak wyglądają wnętrza posiadłości Pazurów?

Pierwsze nagranie pochodzi z kuchni. Tutaj widzimy ściany zabudowane szafkami w białym kolorze w rustykalnym stylu. Na środku jednej ze ścian znalazła się czarna potężna kuchenka gazowa ze złotymi elementami. Na podłodze są płytki z ciekawym dekorem. Następnie pani domu przeszła do jadalni, gdzie centralne miejsce zajmuje kominek. W pomieszczeniu jest też m.in. duży stół i krzesła. Z pokoju przechodzi się do salonu. Możemy tu zobaczyć np. dwie jasne kanapy w pasy. Jest też imponujący żyrandol. Nie brakuje stylowych dodatków, takich jak lampy czy fotel wykonany z naturalnego materiału. Duże okna zapewniają widok na ogród. Zdjęcia z domu Edyty i Cezarego Pazurów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.