Karolina Gilon niedawno pojawiła się na jednej z branżowych imprez i zachwyciła w czerwonej kreacji odsłaniającej brzuch. W oczy rzuciło się od razu, że jest znacznie szczuplejsza. Okazało się, że prowadząca "Love Island" schudła ostatnio dziewięć kilogramów. W rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post opowiedziała, co robiła, żeby osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę.

Karolina Gilon schudła. Jak?

Gwiazda Polsatu na początku rozmowy wyjaśniła, dlaczego wcześniej przybrała na wadze. Zajadała stres, miała problemy prywatne. Zaczęła zauważać, że jej figura się zmieniła. Nie pomogły komentarze fanów, którzy zaczęli komentować jej wygląd. "Wiadomo, że się nimi nie przejmuję, ale jednak zwróciłam uwagę, że rzeczywiście tego ciała jest coraz więcej. Tu nie chodzi o to, że trzeba być w życiu chudym, tylko żeby się fajnie ze sobą czuć, a już był taki moment, że czułam się ze sobą gorzej" - powiedziała w rozmowie z portalem. Wtedy podjęła decyzję, że chce schudnąć.

Karolina Gilon przede wszystkim nie skorzystała z popularnych diet. Wprowadziła kilka zmian w menu. Odrzuciła fast foody, a także ograniczyła cukier. Nie chciała jednak rezygnować z ulubionych potraw, jednak ograniczyła porcje. "Dieta to jest zmiana stylu życia. To nie jest tak, że musimy sobie czegoś zabraniać, bo to wtedy nigdy nie wychodzi. Kiedyś miałam tak, że odcinałam węglowodany, ale nasz organizm potrzebuję węglowodanów" - tłumaczyła. To nie wszystko. Zwiększyła przy tym aktywność fizyczną. "Ogarnęłam się, dieta, treningi i mamy efekty. Minus dziewięć kilo, czuję się genialnie, odżyłam" - podkreśliła w rozmowie z Jastrząb Post. Więcej zdjęć Gilon z różnych etapów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Impreza Martini: Karolina Gilon KAPiF.pl / KAPiF.pl

Karolina Gilon - metamorfoza

W styczniu pisaliśmy, że gwiazda Polsatu schudła 15 kilogramów. Wtedy też pomogły jej ćwiczenia, korzystała z wiedzy trenera personalnego. Podkreśliła wtedy, że bardzo ważne jest dla niej, by dbać o siebie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Karolina Gilon schudła 15 kilogramów. Na kadrach sprzed lat wygląda jak inna osoba. "Droga była długa i kręta".