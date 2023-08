Maryla Rodowicz krytykuje festiwal "Top of the Top" TVN. "Jak można tak aranżować, żal"

Kilkudniowy festiwal TVN-u "Top of the Top" dobiegł końca. Dzień po ostatnim koncercie muzycznego widowiska w Sopocie, głos w sprawie koncertów zabrała sama Maryla Rodowicz i wypunktowała, co się jej podobało, a co nie. Przy okazji ikona polskiej sceny muzycznej zdradziła, że miała zaproszenie, by również wystąpić w Operze Leśnej, jednak po przemyśleniu sprawy podziękowała za udział. Zdradziła, dlaczego podjęła taką decyzję.

"Top of the Top" 2023. Maryla Rodowicz ocenia to, co zobaczyła w telewizji

Maryla Rodowicz nie gryzie się w język. Zdradziła, jak festiwal TVN-u w Sopocie wyglądał jej oczami, z pozycji kanapy. "Zacznę od ostatniego dnia, czwartkowego koncertu. Ciężkie, orkiestrowe aranżacje zabiły większość piosenek. Jak można tak aranżować delikatne, ulotne utwory np. Marka Grechuty. I nie pomogły dobre wokale. Żal. A też nie dano szansy publiczności na przeżywanie razem z artystami wzruszeń, np. 'Jeszcze w zielone gramy' ( świetna Kasia Moś). Ludzie aż wstali, owacje, wzruszenie, a tu od razu następny utwór (...) I nie chodzi o to, że to była zła orkiestra, wręcz przeciwnie, ale te brzmienia nie pasowały do większości piosenek" - napisała na Facebooku Maryla Rodowicz. Piosenkarka zdradziła, że do gustu przypadł jej za to duet Alicji Majewskiej i Michała Bajora czy Kayah, której wokal według niej, zawsze się obroni. Piosenkarka wyróżniła też Krzysztofa Zalewskiego, Margaret, Natalię Przybysz, Igora Herbuta i Sarę James. "Czuło się, że nikt niczego nie narzucał, wszyscy mieli wolną rękę w wyborze swoich piosenek. I to było słychać i czuć i mają za to plusy dodatnie, jak mawiał pan Lech Wałęsa" - zażartowała piosenkarka.

Muszę jeszcze napisać o oryginalnej choreografii, która towarzyszyła niektórym wykonawcom. To było świeże, inne od znajomych 'pajacyków' tancerzy, których zwykle oglądamy w telewizji - podsumowała Maryla na Facebooku.

Maryla Rodowicz zdradza, czemu nie wystąpiła na "Top of the Top" w Sopocie

Fani Maryli Rodowicz stwierdzili, że nieobecność ich ulubienicy w widowisku TVN-u był słyszalny. "Zgadzam się, że brak Rodowicz gwarantował inną jakość" - napisała w jednym z komentarzy Maryla. Odpisała też na pytanie, czy występowanie w TVP i Polsacie, gdzie śpiewała w tym roku, skutkuje tym, że nie może się też pojawiać na imprezach TVN. Według Rodowicz nic z tych rzeczy. Co więcej, organizatorzy festiwalu "Top of the Top" mieli chętnie widzieć ją w Operze Leśnej, ale to gwiazda powiedziała basta. Więcej jej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Byłam zaproszona, ale pomyślałam, że jest mnie za dużo w telewizji. Tak czułam, przysięgam - napisała zaskakująco na Facebooku Maryla Rodowicz.

