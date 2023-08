Magda Gessler nie wzięła kilka dni temu udziału w ramówce TVN, która w tym roku odbyła się w Sopocie w ramach trwającego wtedy festiwalu "Top of The Top". Nieobecność restauratorki zdziwiła wielu uczestników wydarzenia, bowiem prowadząca "Kuchenne rewolucje" od lat należy do najważniejszych gwiazd stacji i wcześniej zapowiadano dziennikarzom, że będzie na miejscu wydarzenia. W piątek "Super Express", tłumacząc jej brak nad morzem, poinformował, że 70-latka miała trafić do szpitala. Teraz sama zainteresowana w końcu przerwała milczenie na temat stanu zdrowia. Plotki okazały się prawdą.

Magda Gessler przeszła zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego

Magda Gessler przerwała spekulacje i potwierdziła w mediach społecznościowych, że w ostatnim czasie zmagała się z niespodziewanymi problemami zdrowotnymi, które skończyły się dla niej wycięciem wyrostka robaczkowego. Według niej sytuacja jest już opanowana. Nie wiadomo jednak kiedy wróci do zawodowych obowiązków i co doprowadziło do nagłego pogorszenia zdrowia. "Tak jak ja was, mnie też potrafi jeszcze coś zaskoczyć. Zawsze powtarzam, że młodość nie ma końca! Więc niespodziewanie coś, co dotyka młodych, dotknęło też mnie. Wszystko jest dobrze i dziękuje za troskę i czułość. Jestem w pełni sił, tylko lżejsza o mały wyrostek. Dbajcie o siebie! Kochajcie siebie!" - napisała prowadząca "Kuchenne rewolucje" w internecie.

Magda Gessler uważa, że zatrzymała czas

Magda Gessler 10 lipca skończyła 70 lat. Z tego powodu udzieliła niedawno wywiadu, w którym przekonywała, że przemijanie ma jej nie dotyczyć. "Ja jestem poza wiekiem. Przez całe życie robiłam to, co sobie wymyśliłam. Trenuję swoją głowę, dobre emocje. Bliżej mi jest do młodych ludzi. Wyłoniłam się z energii, która nie jest normalna. Swojego życia nie stymuluję na siłę, bo to, co siedzi w mojej głowie, nie wymaga podkręcania" - wyznała w rozmowie z dwutygodnikiem "Viva!". Powiedziała też, że może się pochwalić "nadprzyrodzoną młodością", która ciągle trwa. "Nie wierzę we wszystkie kwestie tyczące się wieku. Jeżeli jesteś emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie aktywny, pozbawiony jesteś wieku. Mój ojciec ma dziś 92 lata, cały czas aktywnie żyje. I gdy na niego patrzę, nie widzę jego lat. Są osoby, które nie rozumieją mojej nadprzyrodzonej młodości. (...) Do 18. roku życia byłam niezwykle dojrzała. Mój pierwszy mąż sprawił, że przeszłam metamorfozę i z kobiety zamieniłam się w dziecko" - zdradziła gwiazda TVN. Więcej zdjęć Magdy Gessler znajdziesz w galerii na górze strony.

