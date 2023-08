Trudno nie znać historii Violetty Villas - jej niebywałego głosu, ekstrawaganckiego wizerunku, ogromnego sukcesu zagranicznego (i to jeszcze w czasach żelaznej kurtyny) oraz upadku na miarę tragedii antycznej. Zanim jednak doszło do tego ostatniego, artystka, w czasach PRL-u wzbudzała w Polsce niemałą sensację. Jak wyglądała w czasach młodości?

Tak wyglądała Violetta Villas przed Las Vegas. Po długich lokach ani śladu

Na Instagramie "violettavillas1", tworzonym przez fanów, odnaleźć możemy wiele zdjęć Violetty Villas z młodości. Wybraliśmy jedno, wykonane w festiwalu w Sopocie jeszcze w 1962 roku. 24-letnia wokalistka stawiała wówczas pierwsze kroki na scenie i zapewne jeszcze się jej nie śniło, że cztery lata później będzie występować w rewii Casino de Paris w Las Vegas. Na ujęciu w garderobie widzimy ją obok prezenterki Ireny Dziedzic. Warto zauważyć, że piosenkarka miała wtedy jeszcze dość skromnie upięte włosy, a jej ubiór również daleki był od ekstrawagancji, z której dała się poznać w kolejnych latach.

Powstaje film o Violetcie Villas. Ma być najdroższą polską produkcją

Już od dobrych kilku lat mówi się na temat filmu biograficznego o Violetcie Villas. Wiemy, że za reżyserię odpowiadać będzie Karolina Bielawska, a w główną rolę ma odegrać Sandra Grzemalska. Ostatnio mówi się o tym, że realizacja produkcji - ze względu na bajońskie sumy - może przejść do historii polskiego kina. "Scenariusz jest już skończony, mamy finalną wersję. Powstał we współpracy z rodziną Violetty Villas. Chciałabym powiedzieć więcej, ale teraz przyszłość filmu zależy od jednej, zasadniczej kwestii - domknięcia budżetu. W tej chwili można jedynie trzymać kciuki, żeby producentowi filmu udało się to wszystko spiąć" - mówiła Karolina Bielawska w rozmowie z Onetem.