We wrześniu startuje nowe reality show Dody. Artystka zachęcona sukcesem "Doda. 12 kroków do miłości" tym razem zgodziła się na zrealizowanie "Doda. Dream Show", czyli reality show z jej życia o przygotowaniach do wydarzenia "Dream Show. Aquaria Tour". Kamery będą towarzyszyć Dodzie w trakcie przygotowań do serii koncertów. Widzowie będą mieli okazję poznać jej współpracowników, rodzinę oraz przyjaciół. Zobaczą Dodę w pracy i w życiu prywatnym. "Doda. Dream Show" będzie składać się z ośmiu odcinków, trwających 44 minuty. Wszystko zostanie wyemitowane przez Polsat i obecnie telewizja promuje program na swoich kanałach w social mediach. Doda zauważyła jednak, że zaliczyli wpadkę.

Zobacz wideo Doda za kulisami ramówki Polsatu

Doda nie odpuściła nawet Polsatowi. Publicznie wytknęła im wpadkę

Na Instagramie Polsatu można teraz obejrzeć krótki materiał wideo z udziałem Dody. Artystka odpowiada na pytania dotyczące jej nowego reality show. W pewnym momencie pada pytanie: "Czym kierujesz się, wybierając ludzie do współpracy". Na początku artystka zażartowała:

Po prostu muszą być brzydsi ode mnie i grubsi ode mnie, żebym ja zaje*****e wyglądała na ich tle.

Zaraz potem wymieniła najważniejsze cechy współpracowników: "Po pierwsze odpowiedzialność, słowność, pracowitość i taka sumienność. Dyscyplina, która jest dla mnie bardzo ważna i wychodzi z mojego sportowego trybu życia i charakteru. Druga rzecz artyzm, wizjonerstwo, odwaga w wyrażaniu siebie i swoich pomysłów bez granic. Tak naprawdę realizowanie ich na scenie i nie tylko. Niestety, w naszym kraju przez to, że boimy się, jak zostaniemy odebrani, bo jest wszechobecny hejt i czasami artystom podcina się skrzydła, po prostu większość z nich nie rozwija ich. A ja wolę w ogóle nie występować, niż ich nie rozwijać, więc teraz po to tu jestem, żeby je rozwinąć i potrzebuję ludzi, którzy dadzą mi jeszcze ten wiatr w skrzydła. Potrzebuję odwagi. Odwagi w przełamywaniu barier estradowych i scenicznych - powiedziała Doda.

Niestety, w transkrypcji wypowiedzi Dody wkradł się błąd i na instagramowym profilu Polsatu czytamy: "W przemywaniu barier estradowych i scenicznych". Gwiazda od razu zauważyła wpadkę telewizji i ją publicznie wytknęła.

Doda instagram.com/polsatofficial

W przełamywaniu, nie przemywaniu barier. Chociaż po 20 latach za czyste nie są - napisała artystka w komentarzu.

Polsat od razu zareagował. "Przepraszamy za literówkę, doceniamy jak zwykle poczucie humoru" - czytamy.

Doda instagram.com/polsatofficial