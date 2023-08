Lizzo dała się poznać nie tylko jako popularna piosenkarka i artystka, ale również działaczka na rzecz ruchu body-positive. Dlatego informacja, która wypłynęła na początku sierpnia, zszokowała. Artystka, jej firma Big Grrrl Big Touring Inc. oraz liderka zespołu tanecznego Shirlene Quigley zostały pozwane przez byłe tancerki o nękanie i zastraszanie. Piosenkarka miała również negatywnie wypowiadać się na temat wyglądu osób, które z nią współpracowały. Artystka po kilku dniach wystosowała oświadczenie, w którym poinformowała, że nigdy nie miała na celu nikogo urazić i zaprzecza wszystkim doniesieniom. Teraz na jaw wyszły nowe dowody, które stawiają Lizzo w zupełnie innym świetle.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Oskar Cyms będzie polskim reprezentantem na Eurowizji? "To jest ogromne przedsięwzięcie"

Są nowe dowody w sprawie Lizzo. Role się odwróciły

Tancerki w swoich zeznaniach twierdziły, że były przez Lizzo zmuszane m.in. do brania udziału w czynnościach seksualnych z udziałem banana podczas podróży po Europie. Nowym dowodem w sprawie są zdjęcia z owego wieczoru w erotycznym klubie, które zostały zrobione przez same tancerki. Nie widać na nich jakby były tam wbrew własnej woli i zmuszane do czegokolwiek - wręcz przeciwnie. Adwokat reprezentujący Lizzo, Marty Singer, dostarczył obciążające powódki zdjęcia do portalu Daily Mail.

Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów. Na fotografiach i nagraniach wideo widzimy powódki Ariannę Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez wesoło balujące za kulisami z osobami występującymi topless w show kabaretowym w klubie Crazy Horse w Paryżu. To wystarczający dowód, aby w pełni zrozumieć kontekst zaistniałej sytuacji - podaje Singer.

Wygląda na to, że role się odwróciły. Teraz to artystka i jej zespół prawników chce pozwać trzy tancerki. "Te materiały dowodzą, że wersja przedstawiona przez powódki w ich zakłamanym pozwie kompletnie mija się z prawdą. Ten pozew to jedna wielka ściema. Lizzo pozwie wszystkie trzy kobiety za okrutne nękanie zaraz po tym, jak wygra przeciw nim w sądzie w wytoczonej przeciw niej sprawie i gdy opinia publiczna utwierdzi się w przekonaniu, że prawda jest po stronie mojej klientki" - mówił adwokat.

To jednak nie koniec. Głos zabrała także obrończyni tancerek. Twierdzo ona, że jej klientki robiły "dobrą minę do złej gry", ponieważ bały się, że stracą pracę. Dopiero później miały się zorientować, że takie traktowanie nie jest poprawne. Tancerkom nie pomaga fakt, że jedna z nich w nagraniu castingowym wykonanym trzy miesiące po ponoć traumatycznych wydarzeniach otwarcie opowiadała o tym, jak to praca dla Lizzo była "najlepszym czasem w jej życiu".