Choć Krzysztof Ibisz z roku na rok młodnieje, jego dzieci rosną jak na drożdżach. Prezenter od jakiegoś czasu niewiele mówi o życiu prywatnym i właściwie przestał dzielić się informacjami na temat rodziny. Wiemy jednak, że wolne chwile z przyjemnością spędza z synami. Najstarszy z nich ma już 24 lata. Niedawno wybrali się na wypad do Kopenhagi, skąd opublikowali wspólny kadr.

Krzysztof Ibisz pokazał syna. Ma już 24 lata. "Wyglądacie jak bracia"

"Próbujemy z Maksem odgadnąć tajemnicę najwyższego w Europie poczucia życiowego szczęścia u Duńczyków" - podpisał wspólne zdjęcie Krzysztof Ibisz. Co na to internauci? Zauważają oczywiście młody wygląd prezentera, sugerując nawet, że wygląda na ten sam wiek, co jego syn. "Krzysiu, odmłodniałeś jakoś ostatnio", "Ale przystojny syn. Ciacho z Maksa!", "Wyglądacie jak bracia" - czytamy w komentarzach.

Syn Krzysztofa Ibisza idzie drogą taty

Maksymilian jest synem Krzysztofa Ibisza i Anny Zejdler. Fani pary mogą go pamiętać jako uroczego chłopca, który czasem pojawiał się na salonach w towarzystwie sławnych rodziców. Chociaż małżeństwo się rozpadło, Krzysztof Ibisz pozostaje w bardzo dobrych relacjach z byłą żoną. Często także spędza czas z Maksymilianem. Para po rozstaniu dbała o to, aby dać mu poczucie bezpieczeństwa i wspólnie mieć wpływ na jego przyszłość. W 2019 roku Maksymilian rozpoczął studia aktorskie, idąc tym samym drogą taty. Wygląda zatem na to, że w przyszłości możemy jeszcze o nim usłyszeć. Uważacie, że są do siebie podobni? Więcej zdjęć Maksymiliana znajdziecie w naszej galerii u góry strony.