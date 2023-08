24 sierpnia były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został formalnie aresztowany w Atlancie w stanie Georgia. To już czwarty raz tego roku. Jednak biznesmen od razu wpłacił 200 tys. dolarów kaucji i opuścił policyjne mury. Byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych stawia się 13 zarzutów. Główne z nich to uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było nielegalne obalenie wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku w stanie Georgia. Donald Trump nie przyznaje się do niczego i twierdzi, że oskarżenia są zagrywką polityczną. Kolejną rzeczą, jaka wzbudza podejrzenie, jest Melania Trump. Od dłuższego czasu nie jest widywana u boku Donalda Trumpa, co spotyka się z wieloma domysłami. Żona nie była obecna przy mężu również, kiedy ten był aresztowany w Georgii.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Trump będzie chciał wrócić do wyścigu o Biały Dom? Kohut: Jest to realne

Melania Trump chciała się rozwieść

Podczas pierwszej kampanii prezydenckiej i czasu spędzonego w Białym Domu, Melania Trump była stałym bywalcem licznych uroczystości. Spełniała się w roli Pierwszej Damy. Wielu jednak śmiało się z niezadowolenia na twarzy, które było jej nieodłącznym elementem. Odkąd Trump przegrał reelekcje, jego żona zapadła się pod ziemię. Wtajemniczeni twierdzą, że para mieszkała razem w Mar-A-Lago, ale ich ścieżki "ledwo się krzyżują". Według niektórych doniesień Melania Trump skupia się przede wszystkim na wychowaniu 17-letniego syna Barrona. Krążą również plotki, że Melania rozważa rozwód z Donaldem. Miała renegocjować z nim intercyzę po przeprowadzce do Białego Domu. Z pewnością nie pomagają zdrady, których dopuszcza się Trump. "Melania nie różni się od żadnej innej kobiety. Oskarżenie jej męża o zdradę nie tylko raz, ale dwa razy, jest niezwykle niepokojące. Nic dziwnego, że ludzie uważają, że Trump zmierza nie tylko do sądu karnego, ale być może także do rozwodu".

Gdzie się podziewa Melania Trump?

Żona biznesmena spędziła większość lata w Nowym Jorku, podczas gdy Trump prowadzi kampanię prezydencką w 2024 roku w całym kraju. Informator niedawno powiedział People, że trzyma się jak najdalej od wszelkich jego problemów prawnych. "Melania publicznie wspiera swojego męża, ale prywatnie woli życie w 100-procentowej prywatności i bez kontroli prasy" - powiedziało źródło.

Wie, w jakim stanie jest jej mąż, ale nadal wierzy, że było na niego zbyt wiele zrzutów i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Nienawidzi wszystkich problemów prawnych i zawsze, i wszędzie mówi o nich bardzo niewiele. Prowadzi własne życie.

Jeśli chodzi o jej życie osobiste, to samo źródło twierdzi, że "Melania ma niewielki krąg rodziny i bardzo niewielu zaufanych przyjaciół". "W przeciwieństwie do innych, którzy należą do zwolenników jej męża, nie polega na zewnętrznych stymulantach, którzy kierują jej codziennym życiem. Ma syna, innych członków rodziny i wybranych przyjaciół. Jeśli chodzi o ostatnie oskarżenie jej męża, to czwarte oskarżenie jest kolejnym problemem dla jej męża. Nie dla niej" - dodał informator.