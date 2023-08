Ania Świątczak była trzecią żoną Michała Wiśniewskiego. Doczekali się dwóch córek: Etiennette i Vivienne. Ta pierwsza idzie w ślady rodziców i działa w branży muzycznej. Pojawiła się ze znanym tatą - mają na koncie wspólne występy - na Polsat SuperHit Festiwal. Jak widać, również sławna mama lubi chwalić się córkami w mediach. Ania Świątczak opublikowała zdjęcie z dziewczynami. O komentarz pokusiła się Pola Wiśniewska.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rodzina patchworkowa to nie jest pomysł na życie". Ania Świątczak o sytuacji rodzinnej

Trzecia żona Wiśniewskiego dodała zdjęcie z córkami. Skomentowała piąta żona

Ania Świątczak na Instagramie dzieli się twórczością, ale czasem przemyca kadry z życia prywatnego. Ostatnio dodała zdjęcie z córkami. Wszystkie trzy zapozowały w czerni. Nawet opis nawiązuje do ubioru artystki, Etiennette i Vivienne. "Fajni ludzie ubierają się na czarno. Im wyższa temperatura, tym bardziej. Gorąco pozdrowienia" - podpisała zdjęcie. O komentarz pokusiła się także Etiennette. "Takie ich troje to spoko" - zażartowała. Jednak to aktywność obecnej żony Michała Wiśniewskiego, Poli, budzi emocje.

Taka prawda - napisała.

Ten sam team - odpowiedziała jej Świątczak.

Komentarz Poli Wiśniewskiej pod zdjęciem Ani Świątczak Fot. @ania.swiatczak

Wszystkie żony Michała Wiśniewskiego

Pierwszą wielką miłością Michała Wiśniewskiego była Magda Femme. Po rozstaniu z nią związał się z Mandaryną. 10 grudnia 2003 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w szwedzkiej miejscowości Kiruna, niedaleko bieguna północnego. Lodowy ślub jak z bajki miał kosztować aż dwa miliony złotych i był największym wydarzeniem towarzyskim sezonu. Ich związek trwał do 2006 roku i zakończył się rozwodem. Para ma dwoje dzieci: Xaviera i Fabienne. Trzecią żoną muzyka była Ania Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette i Vivienne. Związek rozpadł się w 2011 roku. Czwartą kobietą w życiu lidera Ich Troje została Dominika Tajner. Piątą i aktualną żoną artysty jest Pola Wiśniewska. Doczekali się dwóch synów: Falco Amadeusa, który urodził się w 2021 roku i Noël Cloé, który przyszedł na świat w maju 2023 roku.