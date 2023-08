Top of the Top Sopot Festival 2023 przeszedł już do historii. Ostatni dzień wydarzenia poprowadził Maciej Stuhr. Nieoczekiwanie, aktor pod koniec festiwalu nawiązał do październikowego referendum, zaplanowanego przez władzę. Stuhr postanowił zadać publiczności cztery pytania, które zostały skwitowane oklaskami i śmiechem.

Maciej Stuhr przeprowadził referendum w Sopocie

Maciej Stuhr zadał publiczności cztery żartobliwe pytania. Pierwsze z nich brzmiało: "Czy chcesz, aby Sopot pozostał tylko 1/3 Trójmiasta?". Drugie z nich odnosiło się do porównania Polski z sąsiadami z zachodu. "Czy chcesz, żeby w Polsce było więcej festiwali niż w Niemczech?". Kolejne nawiązywało do treści pytania z październikowego referendum o "likwidacji bariery na granicy RP z Białorusią". "Czy popierasz zbudowanie zapory pomiędzy niektórymi piosenkarzami a widownią?". Na sam koniec aktor najbardziej rozbawił publiczność. "Czy jesteś za sprzeciwem wobec odmowy wyrażania zgody przeczącej poparciu idei stojących w sprzeczności z dążeniem do zrozumienia, choć niezrozumienia pytań referendalnych?". Więcej zdjęć Macieja Stuhra znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Stuhr rozbawił publiczność

Stuhr postanowił na koniec odpowiedzieć na pytania w imieniu publiczności. "Wiadomo, że jesteśmy za. Za sprzeciwem. Czy jakoś tak" - kpił aktor. Przypomnijmy, że w referendum zaplanowanym na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych, zostaną zaprezentowane następujące pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

