Na ramówce TVN zabrakło największej gwiazdy. Niepokojące wieści o Gessler

Trzeciego dnia Top of the Top Festival 2023 odbyła się ramówka TVN. Tego dnia w Sopocie zjawiły się prawie wszystkie gwiazdy stacji, aby zaprezentować nowości na jesień. Prawie, bo zabrakło królowej - Magdy Gessler. Za kulisami można było usłyszeć, że restauratorka trafiła do szpitala. Menadżerka gwiazdy zabrała głos i wyjaśniła, co się stało.

Co się stało z Magdą Gessler? Nie było jej na ramówce TVN

Prezentacja ramówek to już tradycja końca lata. Stacje organizują przyjęcia, aby zaprezentować ofertę na zbliżającą się jesień. Wrzesień to nie tylko nowy rok szkolny, ale też nowe seriale, programy i kontynuacja ulubionych produkcji.

Ramówka TVN odbyła się podczas trzeciego dnia Top of the Top Festival 23 sierpnia 2023 roku. Nie zabrakło największych gwiazd stacji, w tym Małgorzaty Rozenek, Agnieszki Woźniak-Starak i Huberta Urbańskiego. Jednak wszyscy zauważyli brak kolorowego ptaka polskiej telewizji - prowadzącej program "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler.

"Super Express" skontaktował się z menadżerką gwiazdy. "Magda nie mogła przyjechać z przyczyn osobistych" - odpowiedziała w rozmowie z dziennikarzami. Restauratorka milczy na temat swojej nieobecności. W mediach pojawiły się doniesienia, że Magda Gessler próbuje ukryć fakt, że przebywa w szpitalu, a z jej zdrowiem nie jest najlepiej. Od tygodnia wrzuca bowiem na Instagram zdjęcia z Łodzi, a wcześniej z Kanady. Na ostatnim, które opublikowała 24 sierpnia, jest w tym samym stroju co na fotografii sprzed tygodnia.