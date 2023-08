Za nami czterodniowy maraton Top of the Top Festival 2023. W Sopocie od poniedziałku do czwartku w Operze Leśnej odbywały się koncerty i konkursy. Nagroda Bursztynowego Słowika trafiła do zespołu Kwiat Jabłoni. Każdy dzień to nowi prowadzący, nowe występy. Organizatorzy zadbali o rozrywkę na najwyższym poziomie. Były zaskakujące duety, jak Michał Szpak i Beata Kozidrak. Muzyk nawet skradł buziaka królowej rockowej muzyki. Jak widzowie oceniają ostatni dzień festiwalu? Bardzo słabo.

Widzowie bezlitośni wobec ostatniego koncertu w Sopocie

24 sierpnia na sopockiej scenie wystąpili m.in. Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Anna Karwan, Natalia Przybysz, Sławomir Uniatowski i Mrozu. W roli prowadzącego mógł się sprawdzić Maciej Stuhr. Co widzowie sądzą o ostatnim dniu festiwalu? Chętnie dzielili się w komentarzach spostrzeżeniami. Niestety większość internautów uważa, że koncert był nudny, a nagłośnienie było złe. "Ostatni dzień, a najgorsze wykonania", "Dzisiaj beznadziejnie jak do tej pory", "Znane piosenki - nie do poznania. Wykrzyczane, a nie wyśpiewane". "Nie da się słuchać!", "Bardzo złe nagłośnienie, nie słychać słów. Chyba że tak źle śpiewają" - pisali internauci na Instagramie.

Maciej Stuhr zabawiał widzów

Coś jednak udało się tego wieczoru. A raczek ktoś. Prowadzący Maciej Stuhr rozbawił sopocką publiczność i widzów przed telewidzami. Aktor ma ogromne doświadczenie w tej roli. Znany jest z żartów, a także zabawnych gier słów. "To jak Maciej Stuhr bawił się wczoraj słowami, pokazuje, że jest niczym wieszcz Bolesław Prus lub Mickiewicz. Gala poprowadzona z klasą i ze smakiem", "Wczorajszy koncert oglądałam, tylko żeby posłuchać Macieja Stuhra", "Stuhr bezkonkurencyjny, jak zwykle wymiata", "Najlepszy punkt dzisiejszego festiwalu" - czytamy pod potem. Oglądaliście Top of the Top Festival? Jakie macie wrażenia? Więcej zdjęć z ostatniego dnia festiwalu znajdziecie w galerii u góry strony.