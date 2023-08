Marianna Schreiber od kiedy tylko pojawiła się w programie "Top model", budzi kontrowersje. Choć początkowo wydawało się, że chce zrobić karierę modelki, szybko okazało się, że niewiele z tego wyjdzie, a zamiast tego żona polityka PiS-u zaczęła wykorzystywać swoje "pięć minut sławy" i angażować się politycznie. Stała się aktywistką i założyła nawet własną partię polityczną. Chętnie zabiera głos na tematy ważne dla społeczeństwa, kraju i polityki. Choć twierdzi, że ma inne poglądy niż jej mąż Łukasz Schreiber, to podczas live'a Plotka nagle przeprosiła prezesa Jarosława Kaczyńskiego! Dlaczego?

Marianna Schreiber przeprasza Jarosława Kaczyńskiego. "Żałuję tego na pewno"

Marianna Schreiber wzięła udział w livie Plotka, podczas którego stwierdziła, że dziś posłuchałaby zdania swojego męża w wielu sprawach i nie podjęłaby kilku decyzji, których obecnie żałuje. Powiedziała, że obecnie ma świadomość, że wiele decyzji jej męża, z którymi wtedy się nie zgadzała, wynikały z troski o nią. Z kolei ludzie, których słuchała, wykorzystali ją, jej zasięgi i zainteresowanie mediów. Żałuje m.in. nagich zdjęć, które krążą po sieci. - To są rzeczy, których ja żałuję. Są granice, których się nie przekracza, ja te granice przekroczyłam - powiedziała. Gdy dziennikarka Plotka, Karolina Sobocińska, chciała poznać konkrety, "co to za rzeczy", których jeszcze żałuje, Marianna Schreiber powiedziała:

Happeningi, typu stanie pod domem prezesa Kaczyńskiego czy inne jakieś udziały w różnych przedsięwzięciach. To są rzeczy, które nie przyniosły nic pozytywnego. Dziś z tej perspektywy chciałabym bardzo przeprosić prezesa Kaczyńskiego, że taki filmik krążył po sieci i żałuję tego na pewno.

Dlaczego tego żałuje? - To nie było zasłużone i tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia w tym temacie - podkreśliła.

Marianna Schreiber stała pod domem Jarosława Kaczyńskiego

Przypomnijmy, o czym wspomniała żona polityka PiS-u. Chodziło o zdarzenie z 2022 roku, gdy Marianna Schreiber współpracowała z "Super Expressem". Dostała wtedy własny podcast i występowała w roli "dziennikarki". W ramach jednego z odcinków pojawiła się pod domem Jarosława Kaczyńskiego i kpiła z niego. - Znajdujemy się właśnie na warszawskim Żoliborzu, czyli niewątpliwie w centrum sterowania Polską. To właśnie od tego miejsca powinny zacząć się wszystkie zmiany w Polsce. Aby pokazać młodym ludziom, że warto iść na wybory, warto zmienić rzeczywistość, która się wielu obywatelom nie podoba - powiedziała wtedy.

Marianna Schreiber wyjęła z kieszeni baton, który przyniosła dla prezesa i stwierdziła: - Prezesie Kaczyńskim, mam dla pana snickersa, żeby może przestał pan w końcu gwiazdorzyć i dał ludziom wolny wybór, a nie dyktatorstwo.