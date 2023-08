Agacie Rubik relacjonuje każdy krok w social mediach. Od kiedy celebrytka zamieszkała z rodziną w Miami, zdaje się, że odnotowuje w sieci niemal każdy ruch. Założyła nawet na Instagramie kanał nadawczy, za pomocą którego dodatkowo kontaktuje się z obserwatorami. Teraz nadszedł czas na relację poświęconą wizycie u dentysty.

Agata Rubik twierdzi, że dentysta w Miami jest tańszy od specjalisty w stolicy

Wygląda na to, że życie Rubików to prawdziwa telenowela pełna niespodziewanych zwrotów akcji i problemów. Niedawno Agata Rubik informowała obserwatorów jej konta na Instagramie, że dowiedziała się, iż ma anemię. Minęła chwila i celebrytka uaktualniając informacje na swój temat, opowiedziała o uszkodzeniu zęba. Nabawiła się też problemów z kolanem. Założyła na nie opaskę uciskową. "U nas dzień pomału się kończy, wy już pewnie w większości śpicie... Dzisiejszy dzień był ciężki, spędziłam go na telefonie w poszukiwaniu dentysty, który naprawi mi ząb. Kompozyt mi odpadł podczas jedzenia" - zdradziła żona Piotra Rubika.

Jakby tego mało, to jeszcze rozbolało mnie kolano. Dla ciekawych- u dentysty zapłaciłam mniej niż w Warszawie. Co prawda jeszcze jutro czeka mnie wizyta i mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający - dodała Agata na Instagramie.

Agata Rubik o opiece medycznej w Ameryce