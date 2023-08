"Top of the Top Sopot Festival" organizowany przez stację TVN dobiega końca. Ostatniego dnia muzycznego widowiska, który upływa pod hasłem #Magic Words, w słynnej Operze Leśnej na scenie śpiewa m.in. Krystyna Prońko, Kayah, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Igor Herbut, Michał Bajor, Natalia Przybysz i Małgorzata Ostrowska. Koncert prowadzi Maciej Stuhr, który dwoi się i troi, by rozbawić publiczność na miejscu i przed telewizorem. "Ależ wspaniale wyglądacie jak na czwarty dzień festiwalu. Wiem, to jest maraton, to jest masakra po prostu wytrzymać te trudy. Wszyscy doskonale bawimy się od poniedziałku, ale powiem wam, że niektórzy to się tak bawili... Dzisiaj przechodziłem koło plaży i tam widziałam festiwalowiczów. To widać, obyci ludzie, naklejki, proporczyki, to są obyci ludzie. Oni z niejednego pieca chleb jedli. Oni byli tak zszokowani, że w Opolu jest morze" - powiedział Maciej Stuhr z sopockiej sceny.

Co śpiewali ostatniego dnia na festiwalu w Sopocie?

Natalia Przybysz tym razem w Operze Leśnej porwała się ambitnie na utwór Czesława Niemena "Jednego serca". Andrzej Piaseczny wykonał zaś legendarny hit Zbigniewa Wodeckiego "Rzuć wszystko, co złe". Cała w czerwonym lateksowym kostiumie Małgorzata Ostrowska przypomniała piosenkę "Płonie stodoła", a Andrzej Lampert "Jej portret". "Zróbmy hałas dla pana Krzysztofa, bo on na pewno patrzy teraz na nas z góry i ciepło o nas myśli" - powiedział Rubens, który zaprezentował piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty". W oczy rzucała się też Kayah, której zielona kreacja błyszczała się w świetle kamer. Zdjęcia gwiazd z ostatniego dnia festiwalu znajdziesz w galerii na górze strony.

Natalia Przybysz na festiwalu w Sopocie Fot. Kapif.pl