Anna Lewandowska ma za sobą nietypowe jak na nią wakacje, które w jej przypadku można śmiało nazwać "wyjazdem życia". Słynna trenerka fitness niedawno spędziła z grupą przyjaciół dwa tygodnie na Dominikanie. Była nie tylko z dala od bliskich, ale i od internetu, bo na czas wyjazdu postanowiła odciąć się skutecznie od mediów społecznościowych. Jak teraz wspomina, zrezygnowanie z codziennych przyzwyczajeń dobrze jej zrobiło.

Zobacz wideo Anna Lewandowska prezentuje kocie ruchy. Cóż za zmysłowy taniec

Anna Lewandowska opowiedziała o wakacjach bez telefonu na Dominikanie

Tym razem Anna Lewandowska nie opływała na wakacjach w luksusach. Zamiast w kilka walizek, jak to mają często w zwyczaju gwiazdy, spakowała się w wielki plecak turystyczny o objętości 70 litrów. Trenerka nie ukrywa, że przed wyjazdem na Dominikanę z grupą znajomych, skorzystała z pomocy znajomego, który w przeszłości organizował wiele takich wycieczek. Lewandowskiej i paczce chodziło, by zobaczyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Przyjaciele co 2-3 dni zmieniali miejsce noclegu i jak dziś wspomina Ania - jedli najpyszniejsze owoce w przydrożnych sklepikach. Pewnej nocy spała nawet w namiocie. Odmienne warunki od tych, do których przyzwyczajona jest spędzać czas na co dzień, bardzo przypadły jej do gustu. Ci, którzy zastanawiają się, jak się bawiła, będą mogli jednak przekonać się o tym na własne oczy. Pamiątkowe fotografie i filmiki z wakacji pojawią się za jakiś czas w przestrzeni publicznej.

Nie korzystałam z internetu i Instagrama, kontaktowałam się jedynie z rodziną. Chciałam po prostu najzwyczajniej w świecie zrobić sobie przerwę. Jestem tu z wami codziennie od wielu lat i mega doceniam, że jesteście i wielu z was tęskniło. Wróciłam z głową pełną pomysłów i będę się z wami nimi dzielić. Te dwa tygodnie niezaglądania na social media (owszem robiliśmy zdjęcia i filmy. będą tam na pamiątkę) bardzo dobrze mi zrobiły. Taki reset to super rzecz - napisała na InstaStories Lewandowska.

Anna Lewandowska na wakacjach Fot. instagram.com/annalewandowska

Lewandowska nie malowała się na wakacjach