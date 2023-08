8 września Wielka Brytania obchodzić będzie pierwszą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. W Londynie z tej okazji książę William i księżna Kate przygotowali specjalne wystąpienie. Przed narodem wygłoszą przemówienie, podczas którego uczczą pamięć zmarłej monarchini. Tak się składa, że w tym samym czasie do stolicy przyjedzie książę Harry. Prawdopodobnie nie znajdzie jednak czasu, aby odwiedzić rodzinę.

Książę Harry szykuje się do podróży do Londynu. Wcale nie z okazji rocznicy śmierci Elżbiety II

Zaledwie dzień przed rocznicą śmierci królowej Elżbiety II odbędzie się gala wręczenia nagród charytatywnych w fundacji WellChild, w której książę Harry weźmie udział. Patronował on jej przez ostatnie 15 lat. "Przez niemal 20 lat WellChild zmienia życie dzieci i młodzieży w całym Zjednoczonym Królestwie, zapewniając opiekę krytyczną, która priorytetowo traktuje dobro fizyczne, psychiczne i emocjonalne tych osób oraz ich rodzin" - wypowiedział się ostatnio na jej temat.

Jednocześnie mąż Meghan Markle ma też plany na 9 września. Wówczas ma się zjawić w Düsseldorfie na zawodach Invictous Games dla żołnierzy i weteranów rannych w misjach krajowych i zagranicznych. Oznacza to, że książę będzie w Wielkiej Brytanii tylko przez 48 godzin.

Wizyta księcia Harry'ego w Londynie. Zobaczy się z rodziną?

Chociaż odkąd książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z pełnienia obowiązków wyższych rangą członków rodziny królewskiej, minęło już ponad trzy lata, to wciąż ich decyzja wzbudza wielkie emocje. Głównie za sprawą nakręcającej się spirali domysłów i oskarżeń, która pojawiła się wokół rodziny królewskiej. Małżeństwo Sussexów bardzo chętnie wypowiada się w mediach na temat relacji, jakie panowały w Pałacu Buckingham.

W związku z tym każda wizyta syna króla Karola III w Londynie wywołuje wielkie poruszenie, a wszyscy zastanawiają się, czy dojdzie do jego spotkania z pozostałymi członkami rodziny. Nic więc dziwnego, że kiedy teraz pojawiły się informacje o jego zbliżającej się podróży do Wielkiej Brytanii, rozgorzała na ten temat dyskusja. Zagraniczne media donoszą jednak, że jak na razie w kalendarzu księcia Williama i króla Karola III nie ma nic takiego zaplanowanego. Jednakże źródło, na które powołuje się "The Mirror" sugeruje, że książę może spotkać się ze swoimi kuzynkami księżniczkami Eugenią i Beatrice. Więcej zdjęć księcia Harry'ego znajdziecie w galerii na górze strony.