20 sierpnia ukazał się wywiad Ewy Minge u Żurnalisty, w którym projektantka mody stwierdziła, że zjawisko feminizmu tak naprawdę - w jej opinii - nie istnieje. "Ja uważam, że feminizm to jest jakaś totalna głupota. Bo jak świat światem kobiety rządziły tym światem. Byłyśmy szyją niejednej głowy, i to mądrą szyją. Uważam, że pozbywamy się ogromnego pierwiastka kobiecości" - powiedziała Minge. "Uważam, że ja nigdy nie odczułam w żaden sposób tego, że jestem kobietą i jestem w czymś gorsza. Mało tego, jeżeli kiedykolwiek gdzieś tam coś się tliło i coś się działo, to potrafiłam taką ripostę dać, tak się zaprezentować w ciągu trzech pierwszych minut, że pan siadał i nie było żadnej dyskusji" - dodała projektantka, a jej słowa wywołały wiele kontrowersji. Co o nich sądzi Agata Młynarska, która często porusza w przestrzeni publicznej kwestie praw kobiet? Zapytaliśmy ją o to.

Młynarska komentuje słowa Minge o feminizmie. Mówi o... rozwodach

Wygląda na to, że Agata Młynarska nie zgadza się ze słowami Ewy Minge na temat feminizmu, bo według niej na świecie nie brakuje feministek. Wypowiedź o słowach Minge wykorzystała do podziękowań kobietom, którym feminizm nie jest obcy. "Dziękuję siostrom feministkom za to, że mamy to, co mamy. Kłaniam się im nisko i kontynuuje bardzo, bardzo intensywnie te wszystkie myśli, wszystkie dzieła i czyny, które podjęły wcześniej. Dzisiaj nie mogłybyśmy głosować, nie mogłybyśmy się rozwodzić i robić tego, o co niestety wciąż jeszcze musimy walczyć, ale jednak z zupełnie innej pozycji. I Ewa też nie mogłaby robić tego wszystkiego, co robi, gdyby nie siostry feministki" - podsumowała w rozmowie z Plotkiem Agata Młynarska.

Internauci nie gryźli się w język

Opinia Ewy Minge wywołała falę negatywnych komentarzy w internecie. Ludzie byli zbulwersowani jej słowami. "Głupotą jest mówienie, że feminizm to głupota. Pani Minge ma charakter i sobie poradzi, a miliony kobiet nie", "Co za kocopoły. Czyli jeśli ja czegoś nie doświadczyłam, to tego nie ma? Aha. Doprawdy paradne", "Gdyby nie feminizm, to mogłaby co najwyżej sobie projektować, gdzie poukłada w kuchni garnki, a gdzie talerze" - czytaliśmy w komentarzach. Projektantka mimo wszystko stwierdziła, że nie żałuje tego, co powiedziała. Więcej zdjęć Minge znajdziesz w galerii na górze strony.

