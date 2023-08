Natalia Kukulska zaśpiewała w środę na trwającym właśnie festiwalu Top of the Top w Sopocie, świętując 20-lecie piosenki "Decymy". Słynnej piosenkarce na scenie towarzyszył nie tylko mąż, ale i ich syn, Jan, który w czerwcu skończył 23 lata. Okazuje się, że córka gwiazdy, czyli 18-letnia Anna też odziedziczyła po rodzicach muzyczny talent. Wkrótce będzie mogła rozwijać go na studiach, na które właśnie idzie, o czym opowiedziała piosenkarka reporterowi Plotka za kulisami widowiska TVN. Czym będzie się zajmować? To już nie jest tajemnica.

Natalia Kukulska o talentach dzieci. Córka wyjeżdża z kraju

Przed córką Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki prawdziwa życiowa rewolucja. Słynne muzyczne małżeństwo czeka wkrótce z nią rozłąka, bo wyfruwa właśnie z warszawskiego domu, o czym pierwszy raz publicznie opowiedziała przed kamerą Plotka. "Córka zaczyna studia, więc wszystko przed nią. Studia musicalowe poza Polską. Taki moment, który zdecyduje, co będzie działo się dalej. Ja po prostu wspieram, trzymam kciuki, ale obserwuję i na nic nie naciskam" - powiedziała Plotkowi Natalia Kukulska i odniosła się też do syna. Oboje są artystycznymi duszami. "Nie izolowałam dzieci od naszego życia zawodowego i chyba się im spodobało. Są muzykalni, gdzieś tam mają to w swoim genach. Mój syn jest już bardzo czynnym muzykiem. Zresztą grał też ze mną dzisiaj na scenie. Gra w wielu innych projektach. Jest bardzo wszechstronnym muzykiem. Gra i na perkusji i klawiszach" - dodała z dumą piosenkarka.

Anna Dąbrówka pokazała niedawno chłopaka

Jakiś czas temu Anna Dąbrówka chwaliła się, że jest zakochana. Co ciekawe, okazało się, że chłopak córki Kukulskiej również zajmuje się muzyką. 18-latek występuje pod pseudonimem Jamana i ma na koncie trzy single: "Hałas", "Vanitas" i "Dla nas". Nie zabrakło go niedawno na imprezie urodzinowej Dąbrówki. Na niektórych ujęciach, które pojawiły się w sieci, widzieliśmy, że Ania z chłopakiem trzymała się za ręce. Więcej zdjęć Ani ze sławną mamą, znajdziesz w galerii na górze strony.

