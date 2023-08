"The Real Housewives" to światowy fenomen, który zapoczątkował serię najbardziej emocjonujących formatów typu reality w historii. Opowiada o bogatych kobietach sukcesu. Do tej pory swoje wersje show pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Niderlandach, na Węgrzech, w Grecji czy Ameryce. Jesienią Polsat pokaże polską odsłonę formatu pt: "The Real Housewives. Żony Warszawy". Plotek dowiedział się, że jedną z uczestniczek programu mogła być Caroline Derpieński, która wzbudza w ostatnim czasie sporo emocji. Kontrowersyjna celebrytka nie doszła jednak do porozumienia z produkcją.

Dlaczego Derpieński nie chciała wystąpić w programie Polsatu?

Według naszych informacji rozmowy z Caroline Derpieński na temat udziału w programie były na początkowym etapie. "Rozmawialiśmy z nią wstępnie, by dołączyła do dziewczyn już po pierwszych odcinkach. To było jeszcze przed aferą z Katarzyną Nosowską. Gdy to wybuchło, to w sumie cieszyliśmy się, że nie mamy jej na karku. Nawet dla nas okazuje się zbyt kontrowersyjna" - mówi nam osoba z Polsatu, który już szóstego września wyemituje pierwszy odcinek "Żon Warszawy". W rozmowie z Plotkiem Derpieński potwierdziła informacje, że rozmawiała o swoim udziale w show. Dlaczego więc - według niej - nie doszła z produkcją do porozumienia?

Dowiedziałam się, jaka jest obsada (uczestniczki). Nie jest to mój poziom i na pewno nie czułabym dobrej atmosfery. Nie odpowiadały mi też warunki, jakie narzuciła jedynie mi produkcja - wyznała nam Caroline Derpieński pytana o program "The real Housewives. Żony Warszawy".

Kto wystąpi w pierwszej edycji "The Real Housewives. Żony Warszawy"?

Kto wystąpi w "Żonach Warszawy"? Wiadomo, że jedną z uczestniczek nowego programu Polsatu jest Monika Goździalska, która wcześniej pojawiła się w "Big Brotherze". Wzięła także udział w "MasterChef" oraz wyborach Miss World w 2011 r. Zdobyła wtedy tytuł pierwszej wicemiss. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą książki pod tytułem "Skandaliczne życie modelek". Drugą z uczestniczek programu jest Barbara Sobczak. To lekarka implantolożka i właścicielka dwóch klinik - w tym jednej w Dubaju. W słynnej produkcji pojawia się też Anna Szubierajska - właścicielka luksusowego hotelu. To jednak nie wszystkie panie, które zgodziły pokazać się przed kamerami luksusowe życie. A więcej zdjęć Caroline Derpieński znajdziesz w galerii na górze strony.

