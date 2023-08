Nelli Rokita na polską scenę polityczną weszła z impetem, nierzadko wzbudzając konsternację i kontrowersje. Zasłynęła z takich słów jak: "In vitro to gwałt na kobiecie", "Bezpłodność nie jest chorobą" czy skierowanych do Donalda Tuska: "Panie premierze, mam wrażenie, i to nie tylko ja mam wrażenie w Polsce, że często pan stoi w rozkroku". Szybko zyskała popularność, a liczba jej przeciwników rosła niemal w tak szybkim tempie, jak jej fanów. Doczekała się nawet parodii w show Szymona Majewskiego. Z polityki zniknęła tak nagle, jak się w niej pojawiła. Kiedy wszyscy myśleli już, że wycofała się z życia publicznego na dobre, była posłanka ogłosiła swój wielki powrót. Polityczka zatańczy w charytatywnym projekcie.

Nelli Rokita zadebiutuje na parkiecie. Zatańczy z 20-letnim partnerem

Kilkanaście lat temu krążyły plotki o tym, że Nelli Rokita pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami". Czas mijał, a posłanka nie zawalczyła o kryształową kulę. Mamy jednak dobrą informację dla tych, którzy wówczas marzyli o ujrzeniu polityczki na parkiecie. 66-latka wystąpi w charytatywnym show tanecznym "Dance with me. Zatańcz ze mną".

Byłą doradczynię prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tańcu będzie wspierał 20-letni partner, Maciej Muniak. Mimo młodego wieku tancerz ma już za sobą duże doświadczenie. Więcej zdjęć Nelli Rokity znajdziecie w galerii na górze strony.

Była posłanka zamieniła politykę na taniec. Zdradziła, z czym miała największy problem

Nie można ukryć, że Nelli Rokita będzie najstarszą uczestniczką show. W rozmowie z Hello Kraków wyznała szczerze, że miała małe trudności z odnalezieniem się na parkiecie. "Okazuje się, że nie tak stoję, nie tak patrzę, kręcę się nie w tę stronę, którą trzeba... Wszystko robię źle. To jest niesamowite... Z początku myślałam, że to jest łatwe, że zrobię to szybko, nauczę się wszystkiego" - mówiła.