Ziobro nie zdołał uratować Ogórek i Ziemkiewicza. Muszą zapłacić karę

W lutym 2019 roku na żywo w programie "W tyle wizji" emitowanym na antenie TVP Info Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz podważali kompetencje Ewy Podleśnej jako psychoterapeutki. Wówczas oboje jednoznacznie sugerowali, że namawia ona pacjentów do udziału w manifestacjach przeciwko obecnej władzy, w tym też tych, które odbywały się pod siedzibą Telewizji Polskiej, uprzednio robiąc im "pranie mózgu". "Mam wrażenie, iż ich przyprowadza na te rozmaite eventy... Zachowują się, jakoby mieli pranie mózgu fachowo zrobione" - rzucił Ziemkiewicz. Po czym Ogórek dodała: "Wrażenie takie możemy odnosić i jeżeli jest to wykorzystywanie własnych umiejętności, tutaj de facto quasi lekarskich, do manipulowania psychiką ludzką".

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Ziobry w sprawie Ogórek i Ziemkiewicza

Sprawa trafiła na tory prawne. W grudniu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji uznał komentatorów TVP Info za winnych zniesławienia i nałożył na nich karę grzywny po dziesięć tysięcy złotych. Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz odwołali się od wyroku. W maju bieżącego roku sąd podtrzymał decyzję, a wyrok stał się prawomocny.

Na wniosek Prokuratura Generalnego i ministra sprawiedliwości sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro domagał się wstrzymania wykonania wyroku. Jak podaje portal Wirtualne Media, sędzia Sądu Najwyższego Maria Szczepaniec uznała, że wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie. "Wstrzymanie wykonalności prawomocnego orzeczenia ze względu na swoją wyjątkowość powinno być uzasadnione szczególnymi i jednoznacznymi w swej wymowie okolicznościami prowadzącymi do wniosku, że wykonanie kary przed rozpoznaniem kasacji spowodowałoby dla skazanego zbyt poważne i w zasadzie nieodwracalne następstwa. Tymczasem treść zarzutów skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego nie wzbudza przekonania o oczywistej zasadności tego środka zaskarżenia" - argumentował Sąd Najwyższy.

Taka decyzja może oznaczać tylko jedno. Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz muszą zapłacić po dziesięć tysięcy złotych grzywny za zniesławienie psychoterapeutki Ewy Podleśnej. Jak dotąd żadne z nich nie odniosło się do decyzji Sądu Najwyższego.

