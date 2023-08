Dawid Podsiadło od blisko dekady należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistów, ale niewiele wiemy o jego życiu prywatnym. Wraz z początkiem sierpnia media zaczęły donosić o rzekomo rozwijającej się relacji Dawida Podsiadły i Marii Dębskiej. Serwis WP Gwiazdy donosił wówczas, że piosenkarz i aktorka wybrali się wspólnie na OFF Festiwal w Katowicach, a potem widziano ich także razem w samym mieście. Więcej dowodów w sprawie ma teraz "Fakt", który opublikował kilka zdjęć, na których para cieszy się słonecznym dniem w Warszawie.

Podsiadło i Dębska nową parą show-biznesu? Spójrzcie na te zdjęcia

"Aktorka i piosenkarz najpierw poszli do jednego z marketów, gdzie podekscytowani buszowali wśród regałów ze słodyczami, a następnie spotkali się z piosenkarką Darią Zawiałow i we troje poszli na lody" - czytamy w artykule. Na opublikowanych przez "Fakt" zdjęciach, artyści wyglądają, jakby doskonale czuli się w swoim towarzystwie.

Dawid Podsiadło o miłości

Podsiadło promując ostatnią płytę pod koniec 2022 roku, uchylił nieco rąbka tajemnicy i opowiedział o miłości. Przyznał, że jest to uczucie, które napędza jego twórczość. "Miłość jest przestrzenią, osią w twoim życiu, wokół której wszystko jest najważniejsze. Wiesz, że w języku bankowym to najbardziej ryzykowna inwestycja?" - zapytał piosenkarza Kuba Wojewódzki.

"Nie mam wpływu na to, dlaczego to jest dla mnie najważniejsze, staram się to teraz zrozumieć". (...) Przeżyłem to nie raz (rozstanie - red.), ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko - zadeklarował Podsiadło.