Markowska po nocy spacerowała z Wojewódzkim. Fabijański podsumował gorzko [PLOTEK EXCLUSIVE]

Całkiem niedawno w mediach pojawiały się informacje, mówiące o tym, że Sebastian Fabijański spotyka się z Anną Markowską. Paparazzi przyłapali aktora z modelką podczas spotkania towarzyskiego. Można było zatem sądzić, że ich relacja coraz mocniej się zawiązuje. W środę wieczorem Markowska była jednak widziana w Sopocie w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego.

Wojewódzki i Markowska przyłapani razem w Sopocie

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska byli obecni w środę na scenie podczas Top of The Top Sopot Festival 2023. Celebrytka wzięła udział w pokazie mody, natomiast Wojewódzki zapowiedział przerwę reklamową. Po wszystkim celebryta wraz z modelką opuścili razem teren festiwalu. Para spacerowała po Sopocie, trzymając się za rękę.

Postanowiliśmy skontaktować się z Sebastianem Fabijańskim, aby zapytać go, co sądzi na temat tej sytuacji. Aktor wyznał nam, że jego relacja z Anną Markowską była nieudana. "Moja relacja z Anną Markowską to po prostu kolejna nieudana, ale szczera próba zbudowania związku. Życie. Może kiedyś się uda" - powiedział Fabijański w rozmowie z Plotkiem.

Modelka wróciła do dawnej miłości

Warto przypomnieć, że Anna Markowska w listopadzie ubiegłego roku poinformowała w rozmowie z Jastrząb Post o związku z Kubą Wojewódzkim. Modelka ogłosiła wówczas, że jest zakochana w celebrycie. W połowie czerwca bieżącego roku para została przyłapana na kolacji w restauracji. Chwilę później wydawało się, że związek ten zamierza ku końcowi, po tym jak Markowska zaczęła spotykać się z Fabijańskim. Okazuje się jednak, że modelka postanowiła wrócić do związku z Wojewódzkim. Więcej zdjęć Anny Markowskiej i Kuby Wojewódzkiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska Fot. KAPIF