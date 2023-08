Jennifer Aniston i Brad Pitt kilkanaście lat temu uchodzili za jedną z najgorętszych par światowego show-biznesu. Ich rozwód nie mógł obejść się bez zamieszania medialnego. Choć sami zainteresowani niechętnie odnosili się do sprawy, to po upływie prawie 20 lat aktorka przerwała milczenie i zabrała głos na ten temat.

Jennifer Aniston wspomina kulisy rozwodu z Bradem Pittem. Dochodziła do siebie przez dwa lata

W wywiadzie dla "The Wall Street Journal" Jennifer Aniston wróciła wspomnieniami do dawnych lat i postanowiła opowiedzieć o uczuciach, jakie towarzyszyły jej w trakcie rozstania. Przyznała, że wówczas była zmuszona do zwolnienia tempa w pracy, a dojście do siebie zajęło jej dobre dwa lata. "Przechodziłam przez rozwód. Nastąpiła prawdziwa zmiana w moim życiu, jeśli chodzi o wyjście spod gruzów małżeństwa" - opowiadała.

Przełom nastąpił dopiero dwa lat później, w 2007 roku. Wszystko za sprawą nowej menadżerki, która nie tylko zajęła się jej życiem zawodowym, ale dała też kilka cennych prywatnych porad. "Wtedy odkryłam, że moja praca jest prawdziwym miejscem ukojenia. Agentka dawała mi wspaniałe rady, brzmiące jak przemowy motywacyjne" - wspomina.

Jennifer Aniston i Brad Pitt - historia związku

Brad Pitt i Jennifer Aniston poznali się w marcu 1998 roku na randce w ciemno, na którą umówili ich agenci. Uczucie szybko rozkwitło. Zakochani każdą wolną chwilę spędzali u swojego boku, a rozwój relacji na każdym kroku śledzili paparazzi. Zaręczyli się w 1999 roku, a już rok później stanęli na ślubnym kobiercu.

Na pierwszy kryzys w małżeństwie nie trzeba było długo czekać. Zaledwie rok po ślubie prasa informowała, że w związku tych dwojga nie dzieje się najlepiej. Na początku 2005 roku Brad Pitt wdał się w romans z Angeliną Jolie, z którą współpracował przy jednym z filmów. W styczniu aktor potwierdził informację o separacji z żoną. Ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się w październiku tego samego roku.