Natalia Kukulska od lat jest aktywną artystką, która nie schodzi ze sceny i nie robi za długich przerw w karierze. Wciąż zachwyca fanów kolejnymi projektami i swoim scenicznym wizerunkiem. Tym razem artystka stworzyła nowy projekt "Babie lato", w którym współpracuje z gronem innych gwiazd: Mery Spolsky, Bovską, Zalią i Margaret. O szczegółach opowiedziała w rozmowie z Plotkiem, ale rozmowa nagle została przerwana! Co się stało?

Natalia Kukulska udzielała wywiadu, gdy nagle.... Tego się nie spodziewała!

Natalia Kukulska zjawiła się w Sopocie na festiwalu Top of the Top. Artystka zaśpiewała na scenie, tak jak Urszula, Julia Wieniawa, Ralph Kamiński czy Katarzyna Nosowska. Nasz dziennikarz Marcin Wolniak miał okazję spotkać Natalię Kukulską i zadać jej kilka pytań. Przede wszystkim spytał o nowy artystyczny projekt "Babie lato". Chciał wiedzieć, czy to odpowiedź na "Męskie granie".

Tak jak każdy jest osobnym bytem, tak wydaje mi się, że nie ma do końca odpowiedzi. Jest po prostu projekt, który powstał, choć oczywiście skojarzenia są takie oczywiste. Ale aż dziwne, że dopiero teraz powstał taki babski projekt. Ja szczęśliwie zostałam zaproszona do zorganizowania i wymyślenia tego konceptu artystycznego. Nazwałam go "Babie lato". No i te koncerty są cudne - powiedziała Natalia Kukulska.

Artystka nie ukrywa, że projekt zbliża się ku końcowi, bo 2 września odbędzie się ostatni koncert w ramach "Letnich brzmień" w Poznaniu. Natalia Kukulska ujawniła też, jak współpracuje jej się z Mery Spolsky, Bovską, Zalią i Margaret.

Jesteśmy na scenie tak bardzo zżyte, że aż powiem szczerze, mam wrażenie, że kończą się nam kolonie, bo jest tak fajnie, tak wesoło i repertuar tego koncertu jest taki, że mam wrażenie, że to jest taka jedna wielka eksplozja emocji i impreza. Bardzo się cieszę, bardzo to mi dużo dobrego przyniosło, dużo mi to dało takiej dobrej energii. Ja w ogóle lubię się karmić taką młodą energią zdolnych osób, a zwłaszcza kobiet. W ogóle fajne to jest, jak kobiety są razem jak się wspierają - powiedziała.

