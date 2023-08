Maciej Stuhr dostał nową pracę. Pojawi się w projekcie TVN

Portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że późną jesienią w TVN będzie można oglądać "The a talks". Jest to projekt stworzony przez najpopularniejszych francuskich reżyserów filmowych, Oliviera Nakache i Erica Toledano. Premiera tego cyklu we Francji miała miejsce we wrześniu 2022 roku na antenie France 2. Program od początku stał się prawdziwym hitem i szybko zyskał uznanie tamtejszych widzów.

Maciej Stuhr będzie prowadzącym polskiej odsłony "The a talks"

W każdym odcinku programu "The a talks" grupa dziennikarzy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rozmawia z celebrytami. Pomaga to widzom poznać ich idoli z nieznanej wcześniej strony. Aktualnie rozpoczęły się przygotowania do polskiej wersji programu, która jeszcze nie ma ustalonego tytułu. Prowadzącym będzie jednak Maciej Stuhr, znany m.in. z "Szadzi" i "Belfra". Zdjęcia do nowego projektu będą realizowane w październiku. Więcej zdjęć Macieja Stuhra znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Premiera polskiej odsłony projektu "The a talks" została zaplanowana na antenie TVN w listopadzie bieżącego roku. Produkcją programu zajmie się firma Golden Media Polska. Oryginalną wersję projektu we Francji prowadzi psycholog i redaktor naczelny magazynu "The Papotin", Julien Bancilhon. W styczniu w programie wystąpił m.in. prezydent Francji, Emmanuel Macron. Odcinek z jego udziałem był prawdziwym hitem - obejrzało go ponad 4,6 mln widzów France 2. Wersje programu mają powstać w niedalekiej przyszłości także w Hiszpanii, Izraelu, Włoszech, Niemczech, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

